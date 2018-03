„Da kommen verborgene Talente ans Licht“

Gewaltprävention statt Sportunterricht hieß es für Drittklässler der Grundschule am Geitelplatz in Wolfenbüttel. Sifu (das ist die höfliche Anrede für einen Lehrer) Peter Graun vom Wing-Chun-Zentrum Deutschland brachte den Mädchen und Jungen in der Turnhalle der Schule die Grundtechniken und Lehren...