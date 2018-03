Als einziger Sportler des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 nahm Ronald Schlimper in der Altersklasse 70 an den Norddeutschen Schwimm-Meisterschaften der Masters in Magdeburg teil. Nach drei Jahren Wettkampfpause startete er über 50 m Rücken (0:39,71 Minuten), 100 m Rücken (1:32,81) und 200 m...