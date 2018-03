Mehr als 80 Kinder nehmen an Fußballturnier in Cremlingen teil

„Sonntagmorgen um 8 Uhr – was ist denn hier los?“ – „So in etwa dürfte sich der ein oder andere gewundert haben, als an diesem tollen ersten Frühlingstag der Parkplatz der Sporthalle voller und voller wurde“, sagte Sarah Lippelt, Pressewartin des TSV Destedt. Grund dafür war das von der F-Jugend...