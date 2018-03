Böhm: „Fakt ist, dass wir unbedingt spielen wollen“

Kissenbrück. Über Ostern steht der nächste Versuch in der Nordharzliga an, endlich in die Restspielzeit zu starten. Für den SV Kissenbrück bedeutet das, sich auf die Gäste aus Wendessen vorzubereiten. Vor dem vermeintlich ersten Heimspiel sprach Thomas Küpper mit Trainer Alexander Böhm. ...