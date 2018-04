Schandelah erteilt Lehrstunde

In der Nordharzliga hat der MTV Schandelah-Gardessen mit 7:1 dem SV Wendessen eine Lehrstunde erteilt. Mann des Tages Philipp Stucki mit sechs Treffern. In Ahlum schwinden nach dem 3:0 in Kissenbrück langsam die Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Der TuS Cremlingen kehrte mit einem 3:0-Auswärtssieg...