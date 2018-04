Schrader, Radecker, Wilshusen sind erneut Deutsche Meister

Die Ausgangslage bei den Deutschen Meisterschaften im Halbmarathon in Hannover war ähnlich wie vier Wochen zuvor bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf. Die starken Mannschaften vom SSC Hanau–Rodenbach und PSV Grün-Weiß Kassel hatten für Hannover gemeldet, so dass die Bronzemedaille in der...