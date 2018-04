Der TSV Schöppenstedt will den Pokal

Die Englischen Wochen legen in der Nordharzliga in dieser Woche eine Pause ein, doch nicht alle Fußballer können die Beine hochlegen. Grund: Am heutigen Mittwoch steht das Viertelfinale im Pokal an, und Wolfenbüttel ist mit drei Mannschaften noch hervorragend in dem Wettbewerb vertreten. ...