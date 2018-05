Zwei Turniersiege für Wolfenbüttels Tänzer in Berlin

Berlin Das Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin lud am 22. April 2018 zu den Hauptgruppentanzturnieren der Klassen D, C, B und A Standard und D und C Latein in die Tegeler Seeterrassen ein. Das junge Wolfenbütteler Turnierpaar Tobias Butzke und Jana Thomas hatte 2016 genau hier in dem dazugehörigen Palais am...