Mai-Wanderung an Himmelfahrt

Weddel Der Schützen-Sport-Verein Weddel lädt seine Mitglieder, Gäste und Freunde am 10. Mai, Himmelfahrt, zum Boßeln ein. Um 10 Uhr treffen sich alle, die mit möchten, am Sportplatz in Weddel. Um 12 Uhr treffen sich die Wanderer sowie Nichtwanderer am Dorfgemeinschaftshaus zum gemütlichen Beisammensein....