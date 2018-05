Eine Runde Taktik, dann Vollgas

Er setzte ein kurzes, aber breites Grinsen auf, reckte beide Fäuste in die Höhe, umarmte seinen Gegner zum Trost und klatschte sich mit Co-Trainer Sahin Aslan ab: Boxer Harun Sipahi hat in seinem fünften Kampf als Profi seinen fünften Sieg gefeiert. Auf der „German Heroes Fight Night“ in Hannover...