Dressurreiter trotzen dem Sonntagsregen

Eine breite Stange an eleganten Vorführungen wurde am Wochenende den Punktrichtern in Halchter geboten. Dort fand ein großes Dressurturnier für die Reiter der Region statt. Bestandteile des Wettkampfes waren die Dressurprüfungen, die Dressurreiterprüfungen und die L-Kür. Organisatorisch passte...