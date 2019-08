Rückschlag in der Nachspielzeit

Nach der ersten Pokalrunde und dem Ende der Schulferien starteten die Fußballjunioren auf Bezirksebene am vergangenen Wochenende in die Meisterschaftsrunde der Saison 2019/20. Der hiesige Landkreis Wolfenbüttel ist in allen drei Altersklassen von den A- bis zu den C-Junioren in den höheren...