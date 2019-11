Alin Pop feiert seinen ersten Saisonsieg

Da staunten die Spieler des Tischtennis-Verbandsligisten MTV Wolfenbüttel nicht schlecht, als Aufsteiger SC Marklohe II mit einem elfjährigen Nachwuchsspieler in die Sporthalle Am Rosenwall einmarschierte. Durch den Ausfall ihres Topmanns Florian Busch und dem Ex MTVer Thilo Marschke befindet sich...