Mit einem deutlichen Heimsieg hat die HG Elm sich erstmals in der Handball-Verbandsliga vorgestellt. Der Aufsteiger aus Schöppenstedt und Schöningen zog den Gästen von Anfang an davon und gewann mit zehn Toren Vorsprung.

HG Elm – SV Altencelle 31:21 (15:8). Den ersten Treffer erzielte der Neuzugang Martin Schoel, der vor der Saison vom MTV Eintracht Hornburg zu den Elmern gewechselt ist. Die Hausherren erspielten sich in den ersten drei Minuten durch weitere Tore von Jannic Steinke und Jan-Hendrik Vahldiek eine 3:0-Führung, die die Elmer im Verlauf der Partie immer weiter ausbauten, ohne einmal in Rückstand zu geraten.

Die Mannschaft sei nervös gewesen, da es sich um das erste Pflichtspiel seit Monaten und noch dazu in der neuen Liga, handelte, berichtet HG-Trainer Daniel Reckel. Mit dem souveränen Start in die Partie habe das Team diese aber schnell abgelegt. „Wir freuen uns, dass wir die Punkte mitgenommen und schnell in unser Spielkonzept gefunden haben“, sagt der Coach.

Der SV Altencelle sei allerdings mit einer Rumpftruppe angereist, in der wichtige Stützen im Rückraum fehlten. Die Gäste hatten noch vor der Partie angefragt, ob eine Verlegung möglich sei. „Es ist aber am Anfang der Saison nahezu unmöglich, einen Ausweichtermin zu finden“, sagt Reckel. Das Ergebnis sei daher etwas zu relativieren, „aber wir haben dennoch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Mit zehn Toren Vorsprung muss man erstmal gewinnen“, betont der Trainer der Schöppenstedter. Die Partie habe die Heimmannschaft jedenfalls von Anfang an dominiert und sich Stück für Stück den großen Vorsprung herausgearbeitet. „Damit haben wir als Aufsteiger ein Ausrufezeichen gesetzt“, findet Reckel.

Der Erfolg gehe auf eine geschlossen Mannschaftsleistung zurück. „Wir hatten von Anfang an die richtige Einstellung“, freut sich Reckel, der zusammen mit seinem Team unmittelbar vor der Partie vom Handballverband Niedersachsen geehrt wurde. Der HG-Spieler Alexander Bahr nahm stellvertretend für die Mannschaft den Pokal für den Meistertitel in der vergangenen Landesliga-Saison vom Vorsitzenden der Handballregion Südostniedersachsen, Olaf Denecke, entgegen.

„Das war eine besondere Freude, dass wir ausgezeichnet worden sind und gleich danach die Leistung wieder auf die Platte gebracht haben. Der Pokal hat uns noch mal vor Augen geführt, was wir geleistet haben“, sagt Reckel.

HG Elm: