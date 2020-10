Derbyniederlagen schmecken besonders bitter. Und dennoch fiel es Andreas Hundt als Trainer der Regionalliga-Basketballerinnen von MTV/BG Wolfenbüttel auch nach der 54:59-Niederlage (20:17, 5:10, 17:20, 12:12) gegen Eintracht Braunschweig II nicht schwer, seinen Mädchen den erforderlichen Trost zu spenden.

Denn bis zum Beginn des zweiten Viertels lief es recht gut für die Gastgeberinnen. Am Landeshuter Platz verfolgten 67 namentlich notierte Zuschauer das Geschehen und durften sich über manchen abgefangenen Ball der Hundt-Truppe freuen. Bei der Umsetzung der dann folgenden Schnellangriffe allerdings galt es schon den ersten Wermutstropfen zu verdauen: „Wir haben von diesen leichten Korblegern einfach zu wenige verwertet“, bedauerte der Trainer. Das rächte sich schon im zweiten Durchgang – ausgelöst durch einen Unfall. Corinna Pöschel, als ehemalige Erstliga-Akteurin Dreh- und Angelpunkt im Wolfenbütteler Spiel, stieß unglücklich mit einer Gegnerin zusammen und zog sich eine Platzwunde am Auge zu. Bis der Notarzt eintraf und sie mitnahm ins Krankenhaus, blutete sie stark und sorgte ganz offenbar für einen tief sitzenden Schock im Team von MTV/BG. Nun fünf Punkte gelangen Pöschels Mitspielerinnen in den zweiten zehn Minuten.

„Inzwischen geht es Coco wieder ganz gut“ berichtete Hundt gestern. Das angepeilte Spitzenspiel in Wedel werde sie nächsten Samstag aber keinesfalls bestreiten können.

Ohne ihre erfahrene Strippenzieherin taten sich Hundts Schützlinge schwer. Erst gerieten sie zweistellig in Rückstand, dann glichen sie doch nochmal aus (51:51). „Das war aber alles recht unorganisiert“, räumte der Trainer später ein. Seine positive Erkenntnis: „Unsere Bank hat uns 21 Punkte geliefert – toll.“ Ein Extralob gab es für Marie Tepe aus der Zweiten, die mit viel Herzblut spielte und konsequent verteidigte.

Wolfenbüttel: