MTV steht im Viertelfinale

Der kopfballstarke Richard Vollbrecht (hier gegen Göttingen steigt er am höchsten) markierte ebenfalls per Kopf den Treffer zur 2:1-Führung des MTV

Wolfenbüttel. Die Meesche-Kicker bezwingen Gifhorn im Pokal. Am Samstag steht in Ramlingen das letzte Spiel vor dem Lockdown an.

Der Fußballoberligist MTV Wolfenbüttel setzt seinen Aufwärtstrend fort und steht im Viertelfinale des Niedersachsenpokals. Das Team von Trainer Stefan Gehrke gewann die Pokalpartie beim Liga-Konkurrenten MTV Gifhorn mit 3:2 (1:1). Damit erzielten die Wolfenbütteler exakt das gleiche Ergebnis, das sie vor kurzem im Punktspiel in Gifhorn erreichten.

MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 2:3 (1:1). Tore: 1:0 (13.), 1:1 Nils Göwecke (15.), 1:2 Richard Vollbrecht (48.), 1:3 Nils Göwecke (67./E), 2:3 (90).

Auf dem Gifhorner A-Platz an der Flutmulde schickte Coach Gehrke genau die gleiche Startelf in die Partie, die gegen Göttingen erfolgreich war – getreu dem Motto „Never change a winning Team“. Das zahlte sich aus.

Zunächst begannen die Gäste fulminant und dominierten die Hausherren, die allerdings nach zehn Spielminuten immer besser in die Partie fanden. Das führte schließlich zur 1:0-Führung (13.). „Das Tor fällt durch Abstimmungsprobleme in der Innenverteidigung“, erklärte Stefan Gehrke die Situation.

Die Antwort der Meesche-Kicker ließ indes nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später egalisierte der starke Nils Göwecke (15.) die Führung. Er war es auch, der im Mittelfeld als ruhender Pol agierte und viel Übersicht in seinen Aktionen an den Tag legte. „Das war schon eine klasse Vorstellung von Nils“, lobte der Trainer den von TB Berlin gekommenen Mittelfeldmann. Folgende gute Möglichkeiten ließ der MTV liegen.

Und kurz nach dem Wechsel bedankte sich der junge Richard Vollbrecht mit einem sehenswerten Kopfballtreffer an den langen Pfosten (48.) dafür, dass der Trainer ihm sein Vertrauen schenkte. „Richard ist kopfballstark, geht robust aber fair in die Zweikämpfe, ist immer fleißig und gibt Gas. Er hat seine Chance genutzt“, charakterisierte Gehrke seinen Spieler.

Gifhorn mobilisierte noch einmal seine Kräfte und wollte mit Macht den Ausgleich erzielen. Aber die Bemühungen verpufften und waren kaum gefährlich vorgetragen. In dieser Phase wurde Wolfenbüttel ein Elfmeter zugesprochen, den Nils Göwecke sicher verwandelte und das 3:1 markierte. Der Anschlusstreffer der Hausherren in der 90. Minute war dabei lediglich Ergebniskosmetik.

„Wir haben unsere Aktionen gut zu Ende gespielt und im Endeffekt verdient gewonnen. Es war heute ein grandioses Spiel von uns. Wir sind gute Laufwege gegangen und haben stark gekämpft“, bilanzierte anschließend der MTV-Coach.

MTV Wolfenbüttel: Steinke – Engler, Schlüschen, Ella (46. Wolf), Patz – Göwecke, Linek (79. Omar), Hermann, Frank (78. Degirmenci), Plünnecke, Vollbrecht (87. Krömer).

Samstag gehts nach Ramlingen

Der Fokus nach dem Pokalerfolg liegt nun bei der schweren Auswärtshürde in Ramlingen-Ehlershausen, das eine tolle Saison spielt und aktuell auf Platz zwei rangiert. Vor allem überzeugt bisher die starke Offensive. Denn mit 16 Treffern haben die Ramlinger zurzeit die meisten Tore in acht Spielen erzielt. Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 14 Uhr.

Der MTV reist keineswegs chancenlos zum Tabellenzweiten. „Wir wollen auch hier drei Punkte holen und vor der Coronapause „über dem Strich stehen“, gibt Gehrke die Devise aus. Man wolle beim Aufsteiger dran und standhaft bleiben.

Der Coach kennt noch einige Spieler aus seiner Zeit beim TSV Havelse. „Das Team hat wenig neue Spieler geholt, ist seit Jahren eingespielt, macht wenig Fehler, steht kompakt und bietet wenig Räume an. Das wird eine interessante Partie. Wir wollen aber dagegenhalten und Paroli bieten“, sagt er und betont beim 4-3-2-1-System bleiben zu wollen.

Die neuen Coronamaßnahmen bezeichnet Gehrke als „tödlich und fatal“ für den Amateursport. Grund: Sporteinrichtungen seien keine Pandemietreiber. „Schade ist es, denn wir hätten nun nach der Partie am Samstag in Ramlingen drei Heimspiele vor der Brust gehabt“, ärgert er sich. Man müsse nun sehen, wie lange die Pause wirklich dauern werde. Da auch keine Trainingseinheiten erlaubt seien, so Gehrke, werden seine Spieler sich wohl mit individuellen Laufeinheiten anfreunden müssen.