Der MTV Wolfenbüttel gehört zu den mitgliederstärksten Sportvereinen Niedersachsens. Doch gerade diese großen Klubs haben in Zeiten des Lockdowns ihre besonderen Probleme. Darüber sprach die WZ-Sportredaktion mit dem MTV-Vorstand Klaus Dünwald.

Herr Dünwald, wie wirkt sich die Corona-Krise auf den MTV aus?

Großvereine trifft die Situation derzeit anders als Dorfvereine. Zum einen haben wir viele hauptberufliche Mitarbeiter, die derzeit in Kurzarbeit sind. Da haben wir die Aufgabe, diese bei der Stange zu halten, bis sich die Ausgangslage wieder bessert. Auch viele Übungsleiter rechnen ja mit ihren Pauschalen, auf die sind jetzt teilweise verzichten müssen. (Anmerkung: der MTV beschäftigt 25 Mitarbeiter und rund 200 Übungsleiter). Zum anderen ist die emotionale Bindung der Mitglieder zum Verein eine andere. Bei unserer Größenordnung sind wir für viele ein Dienstleister. Sie zahlen einen Mitgliedsbeitrag und erwarten dafür eine Leistung.

Heißt das, Sie erleben die befürchtete Austrittswelle?

Ja. Wir hatten für dieses Jahr mit weniger Mitgliedern kalkuliert. Doch der zweite Lockdown trifft uns besonders hart. Bei manchen Mitgliedern schwindet dadurch, dass es sich wiederholt, die Akzeptanz. Außerdem weiß keiner so genau, wie es weitergeht. Stand jetzt haben wir in diesem Jahr 500 Mitglieder verloren. Ich befürchte, dass es bis zum Jahresende noch 200 mehr werden. Dann stünden wir bei etwa 5000 Mitgliedern. Doch ohne deren Beiträge kann kein Verein überleben. Zudem fehlen uns nicht nur die, auch die Kursgebühren brechen weg. Die machen einen Großteil der Einnahmen aus. Dass Bereiche wie Fitness und Tennis weggefallen sind, tut uns richtig weh.

Wie steuern Sie dagegen?

Für uns ist es entscheidend, die Mitglieder zu halten. Dafür haben wir viele Aktionen gestartet, bieten zum Beispiel ein umfangreiches Online-Angebot mit vielen Kursen. Alle Übungsleiter sind aufgefordert, Videos zu drehen und Kontakt zu ihren Gruppen zu halten. Jetzt haben wir erst kürzlich die Genehmigung erhalten, auch den Reha-Sport auf diese Weise fortzusetzen – das ist ein wichtiger Baustein im Gesamtpaket.

Tauschen Sie sich mit Kollegen aus anderen Großvereinen aus?

Wir sind Mitglied im Freiburger Kreis, der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft größerer deutscher Sportvereine, mit denen wir uns regelmäßig austauschen. Dabei wird deutlich: Alle haben die gleichen Probleme. Diese Krise geht nicht spurlos an den großen Vereinen vorbei. In einem Positionspapier fordert dieser Zusammenschluss zum Beispiel die Politik auf, den Breitensport für Kinder und Jugendliche so früh wie möglich wieder zu öffnen. Es ist uns auch wichtig, dass die Politik den Sportvereinen Vertrauen entgegenbringt. Wir haben ja bewiesen, dass wir unter Einhaltung der Hygienebestimmungen trainieren und Kontakte nachvollziehen können. Den kommunalpolitischen Entscheidungen stimmen wir zu. Allerdings fällt es vielen Breitensportlern schwer nachzuvollziehen, warum vormittags Schulsport stattfindet und nachmittags der Vereinssport komplett auf Eis liegt.

Wie stemmen Großvereine die Situation finanziell?

Wir werden finanzielle Hilfen benötigen. Da sind wir als MTV stets dabei, nach Möglichkeiten zu schauen. Insbesondere der Mitgliederschwund reißt ein großes Loch. Den üblichen Austritten stehen sonst ja Eintritte gegenüber. Da sind November und Dezember unsere stärksten Monate. Bislang haben wir in diesem Jahr aber seit dem 1. November null Eintritte.

Was stimmt Sie trotzdem optimistisch?

Eins ist klar: Der Vereinssport ist unkaputtbar. Jetzt müssen wir durch dieses Tal, aber danach wird es weitergehen. Bis dahin müssen wir die Zeit mit kleinen Maßnahmen überbrücken. Wenn es wieder losgeht, wollen die Menschen wieder Sport treiben – insbesondere in der Gruppe. Da ist der soziale Aspekt manchmal wichtiger als die Bewegung. Unsere Übungsleiter bekommen viel positive Rückmeldung. Die Mitglieder freuen sich darauf, wieder zusammen Sport zu treiben und haben größtenteils Verständnis dafür, dass es derzeit nicht möglich ist. Im Wettkampfbereich sind wir ohnehin stabil. Die Mannschaftssportler treten nicht aus, nur weil sie gerade nicht trainieren können. Der Freizeitsport ist allerdings ein deutlich größerer Bereich.

Für den MTV standen ja einige Großereignisse auf dem Programm in diesem Jahr. Wie frustrierend sind die zahlreichen Absagen?

Beim Anblick der Meesche blutet einem schon das Herz. Da haben wir so eine schöne Sportanlage – und niemand kann sie nutzen. Zur Eröffnung war ein dreitägiges Event geplant, das ausgefallen ist. Auch in andere Veranstaltungen hatten wir schon viel Zeit investiert: Beach-Days, Stadtlauf, Eröffnung der Calisthenics-Anlage. Alles war geplant und musste abgesagt werden. Da ist viel Energie rein geflossen. Es ist schwer, danach immer wieder alle für neue Projekte zu motivieren. Zum Glück haben wir ein gutes Team beim MTV aus Mitarbeitern und Ehrenamtlichen und werden vom Aufsichtsrat gut unterstützt.