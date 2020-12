Die Sinnfrage hinter der Jagd nach mehr

Einen beeindruckend subjetiv-emotionalen Blick auf das vergangene Sportjahr verschickte jetzt Bodo Plagge. Er ist Pressewart der Kegelsportgemeinschaft (KSG), die sich zuletzt personell sehr verstärkt und in der Folge sportlich viel vorgenommen hatte. Doch nun stellt Plagge die Sinnfrage.

"Noch eben sind wir von unseren sportlichen Leistungen bei den hier in Wolfenbüttel ausgetragenen Kegel-Bezirksmeisterschaften angetan – und plötzlich war alles anders", heißt es da. "Durch die Pandemie wurden wir von Tempo 110 blitzartig auf „0“ abgebremst." In vielen Bereichen des Lebens schienen Grenzen durch die Belastungen erreicht oder gar überschritten. "Wir mussten lernen, durch Corona einen Gang runterzuschalten und kegelsportlich sogar den totalen Stillstand zu erleben. Hatten wir uns doch für die Landesmeisterschaften in Cuxhaven und mit neuem Personal auch für die kommende Saison so viel vorgenommen."

Doch plötzlich mussten die Kegler – und nicht nur sie – runter von der Überholspur. "Wir sind in uns gegangen und wollten den Akku wieder aufladen. Doch wofür? Für eine nächste Runde mit Druck auf dem Gaspedal? Ist es wirklich das, was wir brauchen: immer mehr, mehr und mehr?" Gerade in dieser Zeit sei doch die Frage: „Was ist in unserem Leben wichtig?“ Plagges Antwort: "Familie, Geborgenheit, gute Freunde, Zufriedenheit, persönliche Begegnungen und eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Wolfenbütteler Sportkegler – ich bin froh und dankbar dazuzugehören."

Erst in diesen Zeiten werde doch deutlich, wie stark eine Gemeinschaft ist und wie wichtig uns die Kontakte in unserer Sportgemeinschaft sind. "Wir KSG’ler haben in einer Lockerungsphase dieser Krise bewiesen, wie stark unser Durchhaltevermögen unserem Sport und der Gemeinschaft gegenüber ist, haben ein „Nottraining“ mit Abstand und Hygiene aufgebaut, haben in unserer KSG viel geändert und haben die Jugend mit in diese Gemeinschaft integriert. Ich bin stolz darauf, dass wir so einen starken Zusammenhalt leben und füreinander da sind."

Auch wenn in dieser Zeit das Vereinsleben etwas runtergefahren werde, gerade jetzt keine Weihnachtsfeier stattfinden konnte, das Training ganz auf Eis geschoben wurde, sei es schön zu wissen, dass alle hinter ihrem Klub und Verein stehen und ihm den Rücken stärken. "Dabei wollen wir auch unseren Sponsoren und Gönnern danken", schildert Plagge weiter. "Wir wissen nur zu gut, wie wichtig es ist, einen gestärkten Rücken zu haben."

Die Kegler sind sicher, dass wieder andere, richtig sportliche Zeiten kommen werden. "Aber jetzt müssen wir zusammenhalten und diese Zeit gemeinsam meistern. Alt und Jung füreinander da sein. Freuen wir uns schon jetzt auf die Tage mit neuen sportlichen Aktivitäten miteinander an unserer sportlichen Wirkungsstätte."

