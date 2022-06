Germania Wolfenbüttel lässt im Finale nichts anbrennen

Die E-Junioren des BV Germania Wolfenbüttel (in Blau) sicherten sich in Finale gegen die JSG Goslar souverän den Kreismeistertitel.

Bei der Kreismeisterschaft der Fußball-E-Junioren, die am Wochenende auf der Anlage des SV Schladen stattfand, sicherte sich der Nachwuchs des BV Germania Wolfenbüttel mit ausnahmslos Siegen in der Vorrunde als auch in der K.o.-Runde den Titel.

Nachdem die Wolfenbütteler zunächst verlustpunktfrei die Qualifikation in ihrer Gruppe überstanden hatten, sicherten sie sich im Halbfinale durch einen 6:0-Erfolg über den SV Borussia Salzgitter den Einzug ins Finale gegen die JSG Goslar.

Germania Wolfenbüttel setzt sich souverän im Finale durch

Bei bestem Fußballwetter entwickelte sich eine gutklassige Partie, in der sich die Mannschaft aus der Lessingstadt am Ende verdient mit 5:1 durchsetzen konnte. Nach dem Schlusspfiff war die Freude der BVG-Nachwuchskicker riesengroß. Aus den Händen von Staffelleiter Dieter Janik nahmen die verdienten Titelträger unter ausgelassenem Jubel die „Meisterschale“ in Empfang.

Neben dem neuen Titelträger BV Germania nahmen an der Kreismeisterschaft die Vertretungen der JSG Goslar, der JSG Langelsheim, der JSG Schladen/Gielde, des SV Borussia Salzgitter, des FC Othfresen, der JSG Thiede/Fümmelse und der JSG Kissenbrück/Remlingen an der Kreismeisterschaft teil.

