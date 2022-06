Katja Brammertz vom gastgebenden Verein RFV Cremlingen belegte mit ihrem Pferd For Future A in der Dressurreiterprüfung der Klasse M den vierten Platz.

Destedt. 160 Reiterinnen und Reiter nahmen an einem Dressurturnier des RFV Cremlingen in Destedt teil. Das nächste Turnier startet bereits am Sonntag.