Schöppenstedts Fußball-Wunder bleibt aus, der TSV steigt ab

Das wars für Mika Schmurlack und den TSV Schöppenstedt in der Fußball-Bezirksliga. Nach dem 1:9 gegen den FC RW Rhüden ist das Team in die Fußball-Nordharzliga abgestiegen.

Am letzten Spieltag der Bezirksliga 3 blieb das erhoffte Fußball-Wunder in Schöppenstedt aus. Mit sage und schreibe 1:9 (0:4) unterlag der TSV dem FC RW Rhüden in der Abstiegsrunde. Bei dieser Klatsche erreichte kein Spieler des TSV Normalform. Sichtlich bedient zeigte sich Trainer Jens Knackstedt nach der Partie. Die Eulenspiegelstädter müssen nun den Gang in die Nordharzliga antreten. Der SV Fümmelse hat die Klasse dagegen relativ sicher gehalten – trotz der 0:2-Niederlage beim Abstiegsrunden-Spitzenreiter Fortuna Lebenstedt.

TSV Schöppenstedt – FC RW Rhüden 1:9 (0:4). Die Hausherren, die sich so viel vorgenommen hatten, enttäuschten auf ganzer Linie. Von Beginn an stand die TSV-Elf auf verlorenem Posten und kassierte im Zehn-Minuten-Takt Gegentreffer. „Keiner war auf dem Platz. Unnötige Fehlpässe, fehlender Kampfgeist und schwaches Zweikampfverhalten führten zu der verdienten Niederlage“, sagte ein fassungsloser Coach Knackstedt über den desolaten Auftritt seiner Mannschaft.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Niederlage sei kennzeichnend für die gesamten Saison. Es sei eine Spielzeit der verpassten Chancen gewesen, sagte der scheidende Trainer. Vor allem vermisste er bei seiner Truppe die Körpersprache und ein Aufbäumen zu irgendeinem Zeitpunkt der Partie. „Das ist alles sehr bitter“, so Knackstedt.

TSV: Wilke (86. Röder) – Aumar Hage-Obeid (21. Fazli/86. Pätz), Backhauß, Hermann, Heuer, Koch, Kasten, Söchtig, Schmurlack (73. Antico), Kujaj (73. Baars).

Tore: 0:1 (1.), 0:2 (15), 0:3 (36), 0:4 (38.), 0:5 (47.), 0:6 (54.), 0:7 (77.), 1:7 Antico (78.), 1:8 (80), 1:9 (81.).

SV Fortuna Lebenstedt – SV Fümmelse 2:0 (1:0). Fümmelse wurde deutlich unter Wert geschlagen. Die Partie hätte auch 2:2 oder 4:4 ausgehen können. „Wir haben allein zwei Aluminiumtreffer. Nico Hooth, Nauras Khalid und Marvin Tetzel vergaben zudem in aussichtsreicher Position“, bilanzierte ein erleichterter Trainer Jörg Müller, dem mit seiner Mannschaft der Liga-Verbleib nach einer durchwachsenen Saison geglückt ist. Trotz der Gegentreffer habe die Defensive sicher gestanden, so Müller, der sechs Spieler-Ausfälle gut kompensieren konnte. Wichtig sei gewesen, dass „wir kämpferisch überzeugten und gemeinsam den Klassenerhalt geschafft haben“.

SVF: Pankoke – Tetzel, Khalid (88. Elbir), Junicke, Jonas Wohlfart, Hooth, Kendzia (77. Brück), Hartmann (85. Schindler), Neumann, Gutierrez Saba, Larisch (46. Almassri).

Tore: 1:0 (19.), 2:0 (60).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de