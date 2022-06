MTV Wolfenbüttel verliert ersten Test gegen Lupo Martini

Hadi Abou-Raya (in Weiß) gelang der erste Testspieltreffer in der Vorbereitung für den MTV Wolfenbüttel gegen Lupo Martini (in Rot).

Genau eine Woche nach dem Auftakttraining unter ihrem neuem Coach Deniz Dogan stand für die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel jetzt bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Mit Oberligist USI Lupo Martini Wolfsburg hatten die Meesche-Kicker zudem gleich einen echten Härtetest-Gegner vor der Brust – in der Partie, die auf der „Alm“ in Groß Denkte als Teil der Jubiläumssportwoche – der MTV Groß Denkte feiert 125-jähriges Bestehen – ausgetragen wurde und die das Team aus Wolfsburg mit 3:2 (2:1) gewann.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich gesehen habe“, sagte MTV-Trainer Deniz Dogan. Besonders gut gefallen habe ihm die Tatsache, dass seine Spieler die Trainingsinhalte teilweise schon gut umgesetzt haben. „Wir hatten eine sehr intensive Trainingswoche, haben viel an der Defensive gearbeitet. Da ist vieles für die Spieler neu, aber das hat im Testspiel gegen einen starken Gegner schon sehr gut geklappt“, erklärte Dogan.

MTV Wolfenbüttel spielt mit Lupo Martini Wolfsburg auf Augenhöhe

Dass am Ende trotzdem eine Testspielniederlage zu Buche steht, ist natürlich Nebensache. Die Partie gegen den Siebten der Aufstiegsrunde der abgelaufenen Oberliga-Saison sei „mindestens auf Augenhöhe“ verlaufen. „Und wir haben zwei sehr schöne Tore geschossen“, lobte Dogan die Treffer von Jonas Klöppelt und Hadi Abou-Raya, der den MTV in der 24. Minute zunächst in Führung brachte. Nach zwei Gegentoren noch vor der Pause (Tuccio 32. und Hallmann 33.) besorgte Klöppelt kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich (48.). Trotz der guten Defensivarbeit der Meesche-Kicker fiel noch ein weiterer Gegentreffer (71.) – Can Degirmenci, der erst in dieser Sommerpause vom MTV zu Lupo wechselte, traf mit einem Sonntagsschuss zum Sieg für die Wolfsburger.

Bereits am Mittwoch testen die Wolfenbütteler erneut gegen einen höherklassigen Gegner. Dann geht es sogar gegen einen Regionalligisten: Der MTV tritt um 19 Uhr im Sportzentrum Osterwieck gegen den VFB Germania Halberstadt an.

