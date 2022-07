Wolfenbütteler zahlen in der Oberliga weiter Lehrgeld

Wolfenbüttel. Der WSV 21 verliert im letzten Spiel vor der Sommerpause deutlich in Laatzen. Trainer und Team erwägen eine Teilnahme am norddeutschen Pokal.

Calle Mührs (am Ball) erzielte zwei der fünf Treffer für die Wolfenbütteler Wasserballer bei der Niederlage in Laatzen.

Nach vier Spieltagen stehen die Oberliga-Wasserballer des Wolfenbütteler Schwimmvereins von 1921 (WSV 21) weiter bei null Punkten. Zuletzt kassierte die Mannschaft von Trainer Peter Waldmann eine deutliche 5:21 (0:4, 3:5, 1:8, 1:4)-Niederlage bei der SpVg Laatzen II.

„Bis zur Halbzeitpause haben wir eigentlich ganz gut mitgehalten. Mit der Leistung bin ich im Großen und Ganzen zufrieden“, bilanzierte Waldmann. Größtes Manko der Wolfenbütteler sei erneut die Chancenverwertung gewesen. Im dritten Viertel habe sein Team einen Einbruch erlebt. „Da sind uns alle Felle davongeschwommen“, sagte der WSV 21-Trainer.

Zu allem Überfluss habe er seinen Kapitän Kristopher Wilkens verletzt auswechseln müssen. „Er hatte einen Tritt abbekommen und konnte nicht weitermachen“, erzählte Waldmann. Zuvor hatte Wilkens einen der Treffer für den WSV 21 erzielt. Die weiteren Wolfenbütteler Torschützen waren Calle Mührs (2), Leon Bischoff und Florian Straube.

WSV 21 will die rund siebenwöchige Sommerpause zur Weiterentwicklung nutzen

Für die Wolfenbütteler Oberliga-Wasserballer steht jetzt erst mal eine lange Sommerpause auf dem Programm. Erst am 25. August steht das nächste Punktspiel an – dann ist der WSV 21 beim RSV Hannover gefordert. Danach stehen noch zwei weitere Spieltage auf dem Programm.

Bis dahin hofft Waldmann auf gute Trainingsfortschritte seiner jungen Mannschaft. Der Coach hat einige Einheiten sowohl im Stadtbad als auch im vereinseigenen Fümmelsee-Bad für den Sommer vorgesehen.

Außerdem stehen Überlegungen im Raum, die Mannschaft zum norddeutschen Pokal anzumelden. Die Vorrunde würde am Wochenende 27./28. August stattfinden. „Wenn nicht genug Mannschaften melden, geht es aber gleich mit der Endrunde los“, berichtet Waldmann. Diese sei für den 3. und 4. September terminiert. Daran teilzunehmen, so Waldmann, „ist aber nur sinnvoll, wenn bei uns alle Mann an Bord sind und dabei mitziehen.“ Diese Bereitschaft will der Coach während des anstehenden Sommertrainings ausloten.

