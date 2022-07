Adersheim kassiert im letzten Testspiel ein 0:9

Drei Testspiele, drei Niederlagen: Für einige Fußball-Bezirksligisten des Kreises Wolfenbüttel ging am Mittwochabend die Generalprobe vor dem Pflichtspiel-Auftakt am Wochenende in Runde 1 des Bezirkspokals schief.

SG Roklum/Winnigstedt – BSV Ölper 3:7 (1:6). Tore: 1:0 Grabowski (8.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:5 Bartels (16., 20., 21., 42.), 1:4 Oguz (31.), 1:6 Kone (43.), 1:7 Atash (71.), 2:7 Schmidt (76.), 3:7 Schulze (83.).

Es war ein gebrauchter Testspiel-Abend für Bezirksligist Roklum/Winnigstedt im Rahmen der Groß Biewender Sportwoche. „Ölper hatte in der Offensive viel Tempo, das wir nicht verteidigt bekommen haben“, sagte Roklums Trainer Pascal Krafft. Mit haarsträubenden Patzern erleichterten die Roklumer den Braunschweigern vor allem in der ersten Hälfte das Toreschießen. „Das sah nicht so cool aus, was wir uns in der Abwehr geleistet haben“, monierte Krafft. Immerhin: In Halbzeit 2 fing sich die SG, in der Schlussphase gelang noch die kosmetische Korrektur der Niederlage.

Fortuna Lebenstedt – MTV Salzdahlum 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Pote (4.), 2:0 Gauger (82.).

„Wir haben keine Präsenz gezeigt, waren in den Zweikämpfen immer einen Schritt zu spät“, sagte MTV-Co-Trainer Julian Scheer. „Ich hätte mir etwas mehr von uns erwartet.“ Der MTV trat aber nicht in Bestbesetzung an. Einige Spieler hatten im familiären Umfeld Corona-Fälle. Scheer: „Diese Jungs haben wir bewusst vom Rest des Teams isoliert.“

FC Arminia Adersheim – Eintracht Braunschweig II 0:9 (0:3).

Bezirksliga-Neuling Adersheim zahlte gegen den Landesligisten ordentlich Lehrgeld. Eintracht war mit Testspielern von Germania Halberstadt und vom VfB Lübeck angereist. „Unser Platz war ein Teppich. Eintracht hatte richtig Bock, uns darauf auszuspielen“, sagte FCA-Spielertrainer Garrit Golombek.

jk

