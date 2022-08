MTV-Reserve gewinnt bei der Generalprobe

Die Fußballer des MTV Wolfenbüttel II haben ihren letzten Test vor dem Pflichtspielstart erfolgreich gemeistert. Während die meisten Bezirksligisten im Pokal gefordert waren, sind die zweiten Mannschaften von dem Wettbewerb ausgeschlossen. Die Meesche-Kicker testeten daher gegen die „Zweite“ des BSC Acosta aus der Bezirksliga-Parallelstaffel. Auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark setzten sich die Wolfenbütteler relativ deutlich mit 5:2 (2:1) durch.

„Die Generalprobe war ein voller Erfolg“, befand daher auch MTV-Coach Anthony Pfitzner. Die Trainingsinhalte der vergangenen Wochen haben seine Spieler insgesamt sehr gut umgesetzt. „Man hat von der ersten bis zur letzten Minute gesehen, dass wir ein relativ hohes Fitness-Level haben“, sagte der Coach. Auch die Umsetzung der taktischen Vorgaben habe ihm über die gesamte Spieldauer gut gefallen. „Natürlich gab es auch Dinge, die wir noch verbessern können. Ein, zwei Stellschrauben wollen wir im Laufe dieser Woche im Training noch festziehen“, erklärte Pfitzner.

Pfitzner will Saison ausschließlich mit Spielern der Reserve bestreiten

Das größte Manko, das seine Mannschaft in dieser Saison begleiten werde, sei der kleine Kader mit 16 Feldspielern. Einige Urlaube stehen jetzt außerdem noch an. Daher sei es unklar, ob die MTV-Startelf gegen den BSC auch die sein werde, die am kommenden Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen den Bezirksliga-Neuling FC Arminia Adersheim aufläuft. „Vielleicht werden wir uns Unterstützung aus anderen Mannschaften holen müssen. Mein Plan ist es aber prinzipiell, die Saison ausschließlich mit Spielern der zweiten Herren zu bestreiten“, erklärte Pfitzner.

Tore: 1:0 Paul Schöngart (21.), 2:0 Jakob Schöngart (25.), 2:1 Lennart Lobitz (45.), 3:1 Steffen Bischoff (60.), 3:2 Christoph Link (66.), 4:2 Torben Reihers (67.), 5:2 Marten Reihers (90.).

