Eine 3:5-Niederlage, die Wendessen aber optimistisch stimmt

Trotz Niederlage steht für den SV Wendessen ein erfolgreicher Test zu Buche. Die Oberliga-Fußballerinnen unterlagen vor heimischem Publikum 3:5 (2:4) gegen den Regionalliga-Aufsteiger TSV Barmke, der zwar einige Talente testete, aber auch einige Stammspielerinnen der Aufstiegssaison im Aufgebot hatte.

SVW-Coach Marcel Döring beorderte alle vier Sommer-Neuzugänge in die Startelf: Lena-Lamona Blank, Charlotte Klein, Derya Pollak und Jenny Möller. Doch nach weniger als einer Viertelstunde lag Wendessen schon mit 0:2 hinten. „Die Barmkerinnen haben eine überragende Offensive und uns auf jeden Fall noch einige Defizite aufgezeigt“, berichtete Lennart Meinberg, Fußball-Abteilungsleiter des SVW, der aber auch betonte: „Ich bin angenehm überrascht, wie gut wir gegen diese Spitzenmannschaft mitgehalten haben.“

Finja Heidrich setzt den Schlusspunkt

Nach der zweiten Viertelstunde hatten die Wendessenerinnen schon ausgeglichen. Die Tore erzielten dabei zwei Neuzugänge: die Flügelflitzerin Charlotte Klein traf zum 1:2 (22.) und Lena-Lamona Blank markierte den Ausgleich zum 2:2 (29.). Noch vor der Pause mussten die Gastgeberinnen allerdings erneut einen Doppelpack hinnehmen. Nach einem weiteren Gegentreffer in Hälfte 2 setzte Finja Heidrich den Schlusspunkt der Partie.

„Es war ein richtig guter Test für die Mädels. Die Leistung aus dem Spiel stimmt uns optimistisch für die kommende Saison“, sagte Meinberg, der sich auch über den erfolgreichen Start des Dauerkartenverkaufs des Vereins vor dem Testspiel freute. Keine Frage: Die Oberliga-Spiele der Frauen werden sicherlich der Zuschauermagnet schlechthin in Wendessen sein. Der Frauen-Fußball boomt beim SVW, im Verein gebe es bereits Überlegungen, künftig auch eine weibliche Jugend aufzubauen, teilte Meinberg mit.

Das erfolgreiche Abschneiden der DFB-Frauen bei der Europameisterschaft, die am Sonntag im Finale gegen England in der Nachspielzeit unterlagen, habe die Aufmerksamkeit für den Frauen-Fußball weiter gepuscht, befand auch Meinberg.

Meinberg kutschiert die EM-Heldinnen

Der Wendessener Fußball-Abteilungsleiter konnte sich gestern selbst davon überzeugen, wie groß die Euphorie rund um die deutsche Nationalelf ist. Als Shuttle-Fahrer im Auftrag des DFB war Meinberg in Frankfurt im Einsatz. „Ich hole die Nationalspielerinnen vom Flughafen ab und fahre sie dann zum Römer. Ich wollte schon immer mal auf ein Vorfeld fahren – umso schöner, dass es jetzt in diesem Zusammenhang ist“, berichtete Meinberg. Am Frankfurter Rathaus – dem Römer – wurden die EM-Zweiten feierlich empfangen. Im Anschluss sei Meinberg zudem dafür verantwortlich gewesen, die Nationalspielerinnen an ihre Heimat-Orte zu fahren – für die meisten also München und Wolfsburg.

Tore: 0:1 Georg (7.), 0:2 Bartel (13.), 1:2 Klein (22.), 2:2 Blank (29.), 2:3 Stenzel (31.), 2:4 Pribyl (39.), 2:5 Harmel (59.), 3:5 Heidrich (77.).

Weitere Testspiele des SV Wendessen

Sonntag, 7. August, 12 Uhr:

SG Bockenem/Ambergau – SV Wendessen

Sonntag, 14. August, 13 Uhr:

SV Wendessen – Magdeburger FFC II

