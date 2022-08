Nachwuchs legt in Halchter das Reitabzeichen ab

In den Sommerferien fand wieder ein Reitabzeichenlehrgang auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Halchter statt. Insgesamt elf Urkunden verteilte Richter Friedrich Sievers für die bestandene Prüfung an die stolzen Lehrgangsteilnehmer.

Die Prüflinge hatten nach einer Woche sorgfältiger Vorbereitung durch Reitlehrer Jens-Phillip Bosse, sowie durch fleißiges Lernen der erforderlichen Theorie, die Möglichkeit, die Prüfung für die Reitabzeichen (RA) 10 bis 6 abzulegen. Folgende Prüflinge durften sich freuen: Sophia Harass (RA 10), Finja Künzer und Emila Marie Kurda (beide RA 9), Laja Kunert, Liv Minou Rosen, Lia Sina Palke (alle RA 8), Felix Jonathan Sellmann, Chiara Julina Sievers, Louisa Marie Schwarz, Kira Milde, Maira Rößl (alle RA 6).

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Verein gratuliere den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich zu der bestandenen Prüfung, hieß es in einer Mitteilung. Darüber hinaus bedanke er sich bei allen Helferinnen und Helfern für die tatkräftige Unterstützung. Einen guten Eindruck von der Lehrgangswoche, so der Reit- und Fahrverein weiter, vermitteln die Bilder auf der Homepage www.reitverein-halchter.de.

„Der nächste Reitabzeichenlehrgang ist für die Herbstferien in diesem Jahr geplant“, kündigte die Vorsitzende Stefanie Rose-Hotopp in einer Mitteilung an. Weiter wies sie auf die Turnierwochenenden am 20. und 21. August (Dressurturnier) und 26. bis 28. August (Springturnier) hin, wenn es in Halchter um Regionsmeisterschaften der Pferdesportregion Harzvorland geht.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de