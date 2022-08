Die SG Roklum/Winnigstedt geht personell am Stock

Für Ilyes Nasfi (links) und den MTV Salzdahlum steht am Sonntag gegen Hondelage das erste Heimspiel der Saison an.

Ein Auftaktsieger, ein Auftaktverlierer sowie ein Neueinsteiger in die Saison der Fußball-Bezirksliga: Für drei Wolfenbütteler Vereine sind die Vorzeichen an Spieltag 2 ganz unterschiedlich.

Bezirksliga 2

MTV Salzdahlum – MTV Hondelage (So., 15 Uhr). Nach dem lockeren Aufgalopp vor Wochenfrist bei Aufsteiger TSV Sonnenberg (6:0) bekommen es die Salzdahlumer im ersten Heimspiel der Saison mit dem Fast-Aufsteiger der vergangenen Saison aus dem Braunschweiger Norden zu tun. Die Hondelager hatten erst im Saison-Endspurt dem Lehndorfer TSV den Landesliga-Vortritt geben müssen.

Als Favorit betrachten sich die Salzdahlumer jedenfalls nicht – erst recht nicht angesichts ihrer großen Personalnot. Es fehlen weiter 12 Spieler, einzig Urlauber Thore Oehlmann kehrt zurück. Dafür fehlt Andy Koch, der den MTV im Pokal in Adersheim noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte. Nur gut, dass die roten Karten, die sich die spielenden Trainer Julian Scheer und Jens Hueske im Pokal eingefangen haben, in der Meisterschaft keine Auswirkung haben. Beide sind gegen Hondelage einsetzbar – und werden auch spielen müssen.

Bezirksliga 3

VfL Oker – SG Roklum/Winnigstedt (So., 15 Uhr). Mit einwöchiger Verspätung steigt die SG in die Saison ein. Das Heimspiel gegen Salder war verlegt worden – aus gutem Grund. SG-Spieler Daniel Grund hatte geheiratet – „und da waren wir natürlich alle anwesend“, sagt Roklums Coach Pascal Krafft, der mit dem Verlauf der Vorbereitung nicht zufrieden war: „Wir hatten viele Coronafälle, dazu kamen Verletzte und Urlauber. In den nächsten zwei Wochen wird es für uns personell hart.“ Gastgeber Oker kennen die Roklumer bestens. Krafft: „Eine spielstarke Truppe, gegen die wir zuletzt nie gut ausgesehen haben.“

VfL Salder – SV Fümmelse (So., 15 Uhr). Die 0:3-Auftaktniederlage in Üfingen ist abgehakt. „Kein Beinbruch“, hatte Fümmelses Trainer Jörg Müller den missglückten Saisoneinstieg am vergangenen Sonntag betitelt. Nun geht’s für die Müller-Elf nach Salder, das an Spieltag 1 pausierte, weil die VfL-Partie in Roklum auf kommenden Mittwoch (19 Uhr) verlegt worden war.

In Salder soll es nun klappen mit dem ersten Zählbaren für das Punktekonto. Die Gastgeber gelten als defensiv anfällig, in den 16 Partien der Abstiegsrunde kassierte der VfL satte 74 Gegentore. Die Fümmelser wissen also, wo sie den Hebel in der Offensive ansetzen müssen.

