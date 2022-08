0:4 gegen Rautheim – Sickte geht nach der Pause unter

Keine Siege für die beiden Wolfenbütteler Vertreter in der Fußball-Bezirksliga Staffel 2 am zweiten Spieltag. Während der TSV Sickte sein Heimspiel gegen den FC Rautheim deutlich mit 0:4 (0:0) verlor, musste der MTV Salzdahlum einen fast sicher geglaubten Heimsieg gegen den MTV Hondelage durch einen Elfmeter kurz vor Spielende doch noch aus den Händen geben – vom Punkt aus kassierte Salzdahlum das 2:2.

MTV Salzdahlum – MTV Hondelage 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Struck (6.), 1:1 Slotta (24.), 2:1 Kolkos (77.), 2:2 Wagner (88., FE).

Aufgrund der vielen Urlauber, die die Salzdahlumer gerade zu verkraften haben, sprach Trainer Jens Hueske trotz der unglücklichen Punkteteilung von „einem ganz klaren Erfolg“ für seine Mannschaft, die die Partie gerne verlegt gehabt hätten.

Gleich zweimal waren die Hausherren in Führung gegangen, Björn Struck (6.) und Joker Jaska-Jan Kolkos (77.), der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielt, hatten den eigenen Anhang an der Außenlinie zum Jubeln gebracht. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Jean-Pascal Slotta gesorgt (24.). „Der Strafstoß kurz vor Schluss war dann berechtigt, doch ich muss die Truppe loben, das war ein sehr guter Auftritt und die Jungs können sich auf das Training am Dienstag freuen, da werden wir viel spielen“, so Hueske.

MTV: Hahne – Keklik (88. Lips), S. Hamko, J. Hamko (72. Colkos), Nasfi, Oehlmann, Hennecke, Richter, Schumann, Cavelmann, Struck (74. Prill).

TSV Sickte – FC Rautheim 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Schmalkoke (52.), 0:2 Seykowski (68.), 0:3 Mock (80.), 0:4 Bruness (90.)

Es war ein gebrauchter Tag, beziehungsweise eine gebrauchte zweite Halbzeit, aus Sickter Sicht. In der ersten Hälfte hatte sich ein zerfahrenes Spiel mit Halbchancen auf beiden Seiten entwickelt. Die beste Möglichkeit hatte noch der Gast, die Sicktes Keeper Marvin Unger entschärfte. „So wollten wir auch weiter spielen, unsere Möglichkeiten im Eins-gegen-Eins suchen und zum Abschluss kommen“, plante TSV-Trainer Patrick Ahlborn, doch es kam anders. Das Spiel kippte zugunsten der Gäste, Tim Schmalkoke schoss Rautheim in Führung (52.). In der Folge trieb der FC das Ergebnis in die Höhe.

TSV: Unger – F. Reininghaus (57. Schulze), Boller, Ibrahim, Schwieger (57. R. Behre), Hans, Beddies (76. Walter), Chromik, Hage-Obeid, Rohland, Hermann (69. Schernikau).

