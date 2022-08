Bonn. Die beiden Wolfenbütteler gehen beim Sommerpokal bei insgesamt drei Turnieren an den Start.

Auf dem oberen Treppchen: Sabrina Hennrich und Dominik Jahn (Mitte) tanzten in Bonn gleich zweimal auf Platz 1.

TANZSPORT MTV-Tanzpaar Hennrich/Jahn triumphiert doppelt in Bonn

Ein Tanzduo des MTV Wolfenbüttel hatte beim Bonner Sommerpokal allen Grund zum Jubeln. Sabrina Hennrich und Dominik Jahn waren in der Beethovenstadt in mehreren Standard-Turnieren erfolgreich.

In der für sie jüngeren Klasse der Hauptgruppe II B starteten sie mit einem vierten Platz, den sie beim nächsten Auftritt am gleichen Tag noch toppen konnten. In ihrer Klasse, der Senioren I B, gewannen sie vor Regina Römhild/Jörg Graf von Casino Blau-Gelb Essen und Christine Hamer/Lukas Voigt von der Tanzsportabteilung Creativ im GVO Oldenburg. Lediglich im Langsamen Walzer reihten sie sich auf dem zweiten Platz ein. Die anderen Tänze gewannen Hennrich/Jahn mit der begehrte Wertnote 1, wobei der Wiener Walzer dem Wertungsgericht besonders gefiel.

Nach zwei Turnieren an einem Tag war die Luft bei dem MTV-Duo noch nicht raus. Am zweiten Turniertag wiederholten sie ihren ersten Platz bei den Senioren I B mit Siegen in allen fünf Tänzen und nahmen somit zwei der begehrten Bonner Sommerpokale mit nach Wolfenbüttel.

