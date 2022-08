SV Wendessen debütiert als Underdog im Landespokal

Wendessen. Intensiv haben sich die Fußballerinnen auf ihr erstes Pflichtspiel vorbereitet – am Sonntag tritt der SVW in Barum an.

Die Zeit der Testspiele (wie hier gegen TSV Barmke in Gelb) ist vorbei: Der SV Wendessen (am Ball: Michelle Borchert) tritt in der ersten Pokalrunde beim MTV Barum an.

Mit der Erstrundenpartie im Niedersachsenpokal beim MTV Barum endet am Sonntag um 14 Uhr die Pflichtspielpause für die Fußballerinnen des SV Wendessen. Erstmals tritt der Landesliga-Meister dabei im Wettbewerb auf höchster Ebene des Landesverbandes an.

„Wir werden uns ab jetzt häufiger unseren Gegnern anpassen müssen und gehen nicht mehr immer als Favorit in die Partien“, sagt Marcel Döring, Trainer der erfolgsverwöhnten Wendessenerinnen, die neben dem Oberliga-Aufstieg in der vergangenen Saison auch den Bezirkspokal-Sieg feierten.

SV Wendessen hat sich intensiv und vielfältig vorbereitet

Die Festwochen in Wendessen sind inzwischen beendet. Die Vorbereitung auf die neue Saison kulminierte in einem Trainingslager in Liebenburg am vergangenen Wochenende. „Wir haben viel trainiert und den Fokus noch mal auf Spielformen und Standards gelegt“, erklärt der Trainer. Doch auch eine Schwimm-Einheit und der Spaßfaktor seien nicht zu kurz gekommen. „Dass wir am Ende noch ein richtig gutes Spiel trotz schwerer Beine abgeliefert haben, ist echt super“, sagt Döring über den 10:1-Testspielsieg gegen den Magdeburger FFC II.

Jetzt geht es gegen einen etablierten Oberligisten und damit künftigen Staffelkonkurrenten. „Barum ist eine junge, spielstarke Mannschaft“, erklärt der Wendessener Trainer. Für die Partie rechnet er sich dennoch Chancen in der Außenseiterrolle aus. „Wenn unsere Einstellung stimmt und wir unsere fußballerischen und kämpferischen Fähigkeiten abrufen, können wir gewinnen“, ist Döring überzeugt.

Wendessenerinnen haben viel aus dem Test gegen Barmke gelernt

Für die Pokalpartie und den in einer Woche folgenden Oberliga-Start gilt: Der SVW wird seinen Spielstil im Vergleich zum Vorjahr häufiger modifizieren. Der offensive Hurra-Fußball der Vorsaison werde oftmals einer deutlich defensiveren Ausrichtung weichen. „Wir haben da zum Beispiel viel aus unserem Testspiel gegen den TSV Barmke lernen können. Man hat gesehen, dass wir da noch schneller reagieren und mehr miteinander reden müssen“, sagt der Trainer, der sich auch selbst in die Pflicht nimmt. „In der Landesliga hatten wir viele Spiele schnell entschieden. In dieser Saison werde ich schneller eingreifen müssen.“

Der Fitness-Stand seiner Mannschaft sei bereits optimal, was dem Plan, schnelle Konter zu fahren, entgegenkommen wird. Döring plant, mit einem Kader aus 16 Spielerinnen die gut zweistündige Fahrt in den Landkreis Uelzen zum Barumer Waldstadion anzutreten. Die langzweitverletzten Shari Scheer und Fenja Ahrens werden dem Landespokal-Debütanten weiterhin fehlen.

