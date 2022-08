Sickte läuft frühem Gegentreffer hinterher und verliert

Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Salzdahlum retten in Staffel 2 nach einer 3:0-Führung gerade noch so den Heimsieg über die Ziellinie. Der TSV Sickte läuft in Vechelde dagegen fast das ganze Spiel über einem Gegentreffer vergeblich hinterher.

MTV Salzdahlum – Freie Turner Braunschweig II 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Struck (26.), 2:0 Hennecke (40.), 3:0 Prill (52.), 3:1 Schumacher (55./ET), 3:2 Laschkowski (63).

Nach Toren von Björn Struck und Linus Hennecke gingen die Salzdahlumer mit einer relativ komfortablen 2:0-Führung in die Pause. „Da habe ich schon gemerkt, dass eine gewisse Ruhe in die Mannschaft eingekehrt ist. Trotzdem haben wir noch mal Gas gegeben und gleich das 3:0 nachgelegt“, berichtete Salzdahlums Trainer Jens Hueske. Einen schönen Spielzug verwertete Tobias Prill zur höchsten Führung der Gastgeber an diesem Tag. „Zu dem Zeitpunkt hatten wir alles im Griff, haben dem Gegner keine Chancen ermöglicht und hätten selbst das 4:0 erzielen können“, so Hueske.

Doch anschließend wurde es für den MTV zu einer regelrechten Zitterpartie. Einen langen Ball in den Salzdahlumer Strafraum verlängerte Innenverteidiger Nick Schumacher in Richtung des eigenen Schlussmanns Mats Hahne, der den Ball nicht mehr abwehren konnte.

„Das war für die Freien Turner der Motivationsschub, der ihnen noch gefehlt hat. Bei uns hat man dagegen gemerkt, dass vor allem die jüngeren Spieler immer nervöser wurden“, schilderte Hueske, wie das Momentum in Richtung der Gäste kippte, die dann auch noch auf 2:3 verkürzten. „Es fehlten bei uns die Möglichkeiten, um von der Bank noch entscheidende Impulse zu geben. Einige Urlauber sind zwar zurückgekehrt – teilweise aber mit eher schlechtem Fitnessstand“, kritisierte der MTV-Coach.

Dennoch schafften es die Gastgeber, die verbliebene Führung ins Ziel zu retten. „Die drei Punkte nehmen wir auch gerne mit, eine solche Leistung dürfen wir uns aber nicht noch mal erlauben“, mahnte Trainer Jens Hueske.

SV Arminia Vechelde – TSV Sickte 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Wagner (4.).

Bereits in der 4. Minute fand die entscheidende Szene des Spiels statt. Ein langer Ball der Gastgeber landete bei Roman Wagner, der zum 1:0 einköpfte. „Diesem Rückstand sind wir den Rest der Partie hinterhergelaufen“, sagte Patrik Ahlborn, Trainer der Sickter, die sich eigentlich vorgenommen hatten, druckvoll zu agieren. „Das hat nicht geklappt. Wir haben einfach keine Lösungen gefunden und konnten uns keine so eindeutige Chancen erspielen, dass daraus der Ausgleich hätte fallen können“, so Ahlborn.

Die Sickter hätten zwar das Spiel in der zweiten Halbzeit bestimmt und die wenigen Angriffe der Gastgeber gut verteidigt, es war aber nicht mehr drin. Die beste Chance des TSV, doch noch den Punkt zu holen, hatten Osama Hage-Obeid und Hanad Ibrahim, die sich im Strafraum aber gegenseitig im Weg standen. „Hätten sie in dieser Situation mehr miteinander gesprochen, wäre der Ball drin gewesen“, ist sich Ahlborn sicher. So verließen die Sickter bereits das zweite Mal in Folge den Platz, ohne ein Tor erzielt zu haben. „Da müssen wir unbedingt kaltschnäuziger werden“, forderte Ahlborn.

