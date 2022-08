Wendessen verbucht Lerneffekte beim Erstrundenaus

Das Abenteuer Niedersachsenpokal ist für die Fußballerinnen des SV Wendessen nach der ersten Runde bereits beendet. Beim MTV Barum verlor das Team von Trainer Marcel Döring mit 3:5 (2:1) – ihr erstes Pflichtspiel nach der Meistersaison in der Landesliga. „Es ist mehr drin gewesen“, stellte Döring fest.

Insbesondere in der ersten Halbzeit hatten die Gäste im Barumer Waldstadion einen Lauf. Zunächst gingen die Gastgeberinnen in der 22. Minute in Führung. Doch die Wendessenerinnen schlugen umgehend zurück. Finja Heidrich traf zum Ausgleich mit einem hohen Ball, den die Barumer Torfrau nicht halten konnte. Zehn Minuten später brachte Neuzugang Lena-Lamona Blank die Gäste mit einem starken Schuss aus 17 Metern in Führung . „Wir hätten sogar noch auf 3:1 stellen können“, berichtete Döring.

20-minütige Schwächephase kostet Wendessen den Sieg

Stattdessen legten die Barumerinnen nach der Pause richtig los und nutzten eine 20-minütige Schwächephase des SVW aus. „Wir haben den Beginn der zweiten Halbzeit verschlafen“, befand Döring. Kurz nach Wiederanpfiff fiel der Ausgleich. Mit einem Foulelfmeter gingen die Gastgeberinnen drei Minuten später in Führung und bauten diese kurz darauf noch aus. „Erst dann haben wir uns gefangen“, erklärte der SVW-Trainer. Mit ihrem zweiten Treffer ließ Finja Heidrich die Hoffnung der Gäste noch einmal auflodern. „Wir hatten auch noch Möglichkeiten auszugleichen“, so Döring – doch der Ball ging nicht mehr über die Linie des Barumer Tores. Stattdessen sorgte Laura Alvermann mit dem Treffer zum 5:3 für den Endstand.

Der Fokus des SV Wendessen liegt komplett auf der Liga

„Wir haben insgesamt nicht gut verteidigt und hatten phasenweise keine Spielkontrolle“, schilderte Döring die Probleme seines Teams. Zu oft ging der Ball im Vorwärtsgang verloren, wobei die SVW-Defensive häufig nicht schnell genug zu ihrer Ordnung zurückfand und dementsprechend unter Druck stand. „Da müssen wir schneller agieren“, sagte der Coach. Das erste Pflichtspiel gegen einen Liga-Konkurrenten habe viele Lerneffekte mit sich gebracht. „Daher war es gut, dass wir das Spiel vor dem Saisonstart hatten. Unser Fokus liegt auf der Liga“, betonte Döring.

SVW: Fri. Lau – Kraus, Borchert, F. Heidrich, van den Heuvel, Bölsing, Ahrens (67. Pollak), Berger, Klein (77. Moeller), L. Heidrich (80. Redzepi), Blank.

Tore: 1:0 Schulte (22.), 1:1 F. Heidrich (27.), 1:2 Blank (37.), 2:2 Schulz (50.), 3:2 Wulf (53./FE), 4:2 Alvermann (64.), 4:3 F. Heidrich (66.), 5:3 Alvermann (83.).

