Reitsport Dorstädterin Gesa Weiser feiert Erfolge in der M-Dressur

Gesa Christine Weiser aus Dorstadt vom RC Harbarnsen siegte in der Dressurprüfung Kl. M* und erziehlte den Zweiten Platz in der Dressurprüfung der Kl. M**

Halchter. Beim Reitsporturnier in Halchter finden erstmals auch die Regionsmeisterschaften statt – am Wochenende sind die Springreiter an der Reihe.