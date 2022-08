Der Lindener SV befindet sich im Aufschwung

Geht es nach LSV-Kapitän Patrick Wendt (rechts) soll es diese Szene in dieser Saison häufiger geben: jubelnde LSV-Spieler.

In der vergangenen Saison dümpelten die Fußballer des Lindener SV in der unteren Tabellenhälfte der 1. Nordharzklasse vor sich her, hatten zur Winterpause gerade mal sechs Punkte eingesammelt. Diese Ausbeute kann die Vuckic-Elf diesmal bereits nach zwei Spieltagen vorweisen und steht mit zwei souveränen Siegen auf Platz 1 der Staffel 3.

Trainer Reuf Vuckic übernahm das Team vor drei Jahren und leitete vor zwei Jahren einen Umbruch ein. Zusammen mit LSV-Spieler Kevin Beddig fädelte der Coach zahlreiche Transfers ein. „Mit mir kamen insgesamt zwölf Neuzugänge“, erinnert sich Patrick Wendt. Der 26-jährige LSV-Kapitän steht als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz und steuerte zu den bisherigen beiden Siegen beachtliche sieben Tore bei.

Der Aufschwung beim LSV komme nicht von ungefähr. „Wir sind als Truppe zusammengewachsen und eine Einheit geworden. Das zeigt sich auf dem Platz“, sagt Wendt. „Wir werden mit breiter Brust bei der SG Lucklum/Veltheim antreten“, kündigt der LSV-Kapitän an. Die Partie beim Tabellenletzten findet am Sonntag, 10.45 Uhr, in Lucklum statt.

