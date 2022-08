Sickte empfängt Spitzenreiter, Salzdahlum spielt bei Acosta

Der TSV Sickte hat am Sonntag mit dem FC Türk Gücü Helmstedt den wohl heißesten Kandidaten auf die Meisterschaft in der Staffel 2 der Fußball-Bezirksliga zu Gast. Zuvor ist der MTV Salzdahlum beim BSC Acosta II gefragt.

BSC Acosta II – MTV Salzdahlum (So., 11 Uhr). Drei Sachverhalte hat MTV-Spielertrainer Jens Hueske identifiziert, die eher den Hausherren in die Karten spielen. Zum einen wäre da die frühe Anstoßzeit. „Das wird einigen meiner Jungs nicht gefallen. Wir müssen in dem Spiel aber von Anfang an hellwach sein“, betont Hueske. Außerdem wird die Partie am Franzschen Feld auf dem dortigen Kunstrasenplatz ausgetragen. „Egal bei welchem Wetter – die spielen immer darauf und ziehen daraus einen kleinen Vorteil“, erklärt der MTV-Spielertrainer. Der dritte Nachteil für die Gäste: „Unsere Kadersituation hat sich nicht gebessert“, berichtet Jens Hues­ke, der selbst aussetzen muss, weil seine Anwesenheit bei der Taufe seines Patenkindes gefragt ist.

Zudem haben sich Belastungserscheinungen im Laufe der Woche bei einigen Spielern gezeigt. „Normalerweise wäre jetzt die erste Rotationsphase der Saison“, sagt Hueske. Aufgrund des oftmals schmalen Kaders seien aber nicht viele Wechsel möglich. Das MTV-Team werde sich Verstärkung aus der spielfreien „Zweiten“ holen.

Die „Hackordnung“ im Team sei jedenfalls klar. Am Donnerstagabend hat die Mannschaft ihre Kapitäne gewählt: Niklas Wittchen, Mats Hahne und Phil Syfus bleiben in ihren Ämtern. „Die gehen auch immer vorbildlich voran“, lobt der Trainer, der trotz der aufgezählten Nachteile an einen Erfolg in Braunschweig glaubt. „Wir fahren da hin, um etwas Zählbares mitzunehmen“, betont der Coach.

TSV Sickte – FC Türk Gücü Helmstedt (So., 15 Uhr). „Es ist die schwerste Aufgabe in dieser Saison“, sagt Sicktes Trainer Patrik Ahlborn vor der Partie gegen den Tabellenführer. Vorfreude und Anspannung seien im Training hoch gewesen. Mit Türk Gücü reist der bislang dreimal siegreiche Staffelfavorit nach Sickte – mit jeder Menge fußballerischer Qualität im Gepäck. „Die haben schon ein sehr hohes Niveau“, sagt Ahlborn, der zum Beispiel deren Leistungsträger Mehmet-Ali Tozlu noch aus gemeinsamen Zeiten in der Wolfenbütteler Kreisauswahl kennt. Seinem Team empfiehlt der Coach, „konsequent gegen den Ball zu arbeiten“.

Nicht leichter wird die Aufgabe für den TSV dadurch, dass nach den weiter bestehenden Ausfällen von Philipp Schmidt und Luis Behre sich jetzt auch noch der bisher beste Sickter Torschütze Hanad Ibrahim verletzt abmelden muss. „Damit fehlt uns die Qualität von drei wichtigen Offensivkräften. Es hilft aber nichts, andere müssen es richten“, betont Ahlborn.

