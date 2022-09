BV Germania II und MTV Salzdahlum II feiern Kantersiege

Salzdahlumer Jubel in Dauerschleife: Hier feiern Kim-Kolja Jäkel (gelb-blau, links) und Arik-Maximilian Ühlecke einen Treffer gegen Borussia Salzgitter II (in Weiß).

Die Fußballer des MTV Salzdahlum II und des BV Germania Wolfenbüttel U23 feierten in der 1. Nordharzklasse auf ihren Anlagen Schützenfeste. Die Salzdahlumer schlugen Borussia Salzgitter II mit 11:0, die Brandes-Elf schickte den SV Wendessen II mit 13:3 auf die Heimreise.

Staffel 2

SG Lucklum/Veltheim – SV Borussia Salzgitter 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Camara (43.), 2:0 Godwin (64.).

„In einem zerfahrenen Spiel gingen wir immerhin mit einer Führung in die Halbzeit“ sagte SG-Betreuer Christian Müller. Nach der Pause fiel das 2:0 und unter dem Strich standen die drei Punkte. „Es war ein insgesamt verdienter, wenn auch glanzloser Sieg“, fasste Müller zusammen.

Reserveteams von MTV Salzdahlum und Germania Wolfenbüttel feiern Schützenfeste

Staffel 3

MTV Salzdahlum II – SV Borussia Salzgitter II 11:0 (3:0). Tore: 1:0 Ühlecke (32.), 2:0 Walanzewitsch (36.), 3:0, 4:0 Jäkel (52., 58.), 5:0, 9:0 Colkos (58., 71.), 6:0, 7:0, 10:0, 11:0 Wulf (63., 66., 78., 84.), 8:0 Herrmann (69.).

BV Germania Wolfenbüttel U23 – SV Wendessen II 13:3 (8:3). Tore: 1:0, 2:0 Winter (1., 2.), 2:1 Speldrich (6.), 3:1, 5:2, 6:3, 7:3, 9:3, 10:3 Golkowski (7., 14., 21., 30., 54., 56.), 4:1 Sacher (9.), 4:2 Paul (11.), 5:3 Wicht (15.), 8:3, 12:3, 13:3 Michel (44., 81., 83.), 11:3 Drine (79.).

„Das war ein sehr torreiches Spiel. Wir haben das nach vorne sehr gut gemacht“, zeigte sich BV-Trainer Luca Brandes mit der Ausbeute zufrieden. Brandes äußerte sich aber auch kritisch: „Wendessen war kein starker Gegner. Daher ärgern mich die drei unnötigen Gegentore.“

SG Sickte/Hötzum – SG Lucklum/Veltheim 8:1 (5:1). Tore: 1:0, 5:1, 6:1, 8:1 Köchy (6., 45., 52., 90.), 2:0 Curland (9.), 3:0 Gent (36.), 4:0 Helbig (44.), 4:1 Schäfer (45.), 7:1 Schwertmann (80.).

„Wir konnten das Spiel mit zwei schnellen Toren in die richtige Richtung leiten“, freut sich der vierfache Torschütze und Trainer der SG, Stephan Köchy. Der Sieg seiner Elf sei in der Höhe verdient, so Köchy, der von einem sehr fairen Derby berichtete.

TSV Leinde – TuS Cremlingen II 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Schwesig (1., Elfmeter; 43., Elfmeter; 68.).

TSV-Trainer Christian Armgart erkannte die Niederlage an. Seine Mannschaft habe „nicht genug gearbeitet und geleistet“. Seine Jungs hätten noch „verkatert vom Pokalspiel“ gewirkt. „Das werden wir in der Trainingswoche aufarbeiten, um wieder voll angreifen zu können“, kündigte Armgart an.

