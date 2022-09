1:1 – Julian Bräunig lässt neun Germanen spät jubeln

Wolfenbüttel. Der BV Germania Wolfenbüttel kassiert zwei Platzverweise, liegt gegen Topteam SV Lengede lange in Rückstand – und punktet am Ende doch.

Germanias Keeper Lukas Brettschneider (in Grau) stand gegen die auf den zweiten Treffer drängenden Lengeder (in Rot-Weiß) mehrfach im Brennpunkt und war ein sicherer Rückhalt seiner Mannschaft.

Als sich Julian Bräunig in der ersten Minute der Nachspielzeit den Ball 18 Meter vor dem Tor zum Freistoß zurechtlegte, war sie da: diese einzige Chance, auf die neun leidenschaftlich kämpfende Spieler des Fußball-Landesligisten BV Germania Wolfenbüttel gehofft hatten. Sekunden später gab es bei strömendem Regen im MKN-Sportpark kein Halten mehr. Bräunig versenkte die Kugel ins obere Toreck zum 1:1 (0:1) gegen den SV Lengede. Germania jubelte, die Gäste standen bedröppelt da.

Dieses Unentschieden fühlt sich für die Wolfenbütteler wie ein Sieg an. Sie spielten – inklusive Nachspielzeit – fast 90 Minuten in Unterzahl. Ivan Richir Fongang hatte bereits in der 9. Minute Rot gesehen, nachdem er Lengedes Torhüter Patrick Makiela mit offener Sohle aufs Sprunggelenk gestiegen war.

In Minute 78. war auch für Germanias Tom-Luca Madsack vorzeitig Schluss. Schiedsrichter Normen Meyer, der durch sein überzogenes Kartenspiel unnötig Unruhe in ein ansonsten zwar nickeliges, aber nie überhartes Spiel brachte, zückte erst gelb wegen eines Fouls und noch mal gelb für ein anschließendes Schubsen des Mittelfeldabräumers der Germanen.

Habil Turhan ist „mega stolz“ auf seinen BV Germania

In doppelter Unterzahl, dazu auf einem vom Dauerregen seifigen Kunstrasen-Geläuf, hätte wohl keiner mehr einen Pfifferling auf Germania gegeben. Doch die Mannschaft, die seit der 38. Minute durch Raschid Younis’ Distanzschuss mit 0:1 im Rückstand lag, zeigte eine Reaktion. BVG-Coach Habil Turhan wechselte mit Ivon Goune und Jörn Winkler frisches Offensivpersonal ein.

Goune besaß auch die dickste Germania-Torchance aus dem Spielverlauf heraus, sein Kopfball klatschte an den Pfosten (82.), doch das letzte Wort in diesem irren Spiel hatte Julian Bräunig. Turhan: „Wir haben uns für unsere Leidenschaft belohnt. Ich bin mega stolz auf meine Mannschaft. Manchmal muss man als Trainer auch mal die Brechstange auspacken.“

Germania: Brettschneider – Rosenau, Losing (14. Kajolli/71. Winkler), Bröer, Feder (71. Goune) – Himmstedt – Marx, Bräunig, Madsack, Özdemir – Fongang.

Tore: 0:1 Younis (38.), 1:1 Bräunig (90.+1). Besonderes: Rote Karte Fongang (9., BVG), gelb-rote Karte Madsack (78., BVG)

