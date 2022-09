Volleyball-Verbandsliga Aufsteiger WVC peilt einen Auftaktsieg an

Die WVC-Frauen, hier Claudia Kiel (li.) und Wiebke Clark, schlagen ab jetzt in der Verbandsliga auf.

Wolfenbüttel. Die Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC starten nach dem Aufstieg am Samstag in Herzberg in die Verbandsliga-Saison.