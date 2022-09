WVC-Frauen starten mit überraschend starkem Auftritt

Der Start in die Verbandsliga-Saison ist den Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC gelungen. Der Aufsteiger gewann mit 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 25:23) beim VT Südharz. „Unser Ziel als Neuling war es, erst mal gut in der Liga anzukommen. Mit einem Sieg hatte ich gar nicht gerechnet“, sagte WVC-Trainer Jens Rößler.

Verbandsliga

Seine Mannschaft habe eine durchweg gute Leistung gezeigt und gleich im ersten Satz die starke Mannschaft der Gastgeberinnen mit ihren Block-Attacken ins Grübeln gebracht. „Wir haben einen unglaublichen Ehrgeiz gezeigt, jeden Ball zu bekommen“, freute sich Rößler. Dabei hätten seine Spielerinnen auch taktische Kniffe angewandt, die sie im Training noch nie einstudiert hatten.

Im zweiten Satz schlugen die Südharzerinnen dann aber äußerst stark auf, weshalb der WVC in der Annahme wackelte und den Durchgang abgab. In den beiden folgenden Sätze stellte Rößler seine Blockreihen um – die Gäste hatten die Partie fortan wieder im Griff und fuhren in der lautstarken Atmosphäre in der Halle in Herzberg mit variantenreichen Angriffen den Auftaktsieg ein. „Vor allem unsere Mittelblockerinnen haben ein super Spiel gemacht“, lobte Rößler.

WVC: Hahn, Piesch, Strelow, J. Kunze, Käfer, Bachmann, Bethke, Rachner, D. Kunze, Steckhan.

Landesliga

Weniger erfolgreich verlief der Heimspieltag der Landesliga-Frauen des WVC II. Nach ihrem 3:1-Auftaktsieg bei den SF Aligse II verlor die Mannschaft von Trainer Marc Böttcher jetzt beide Partien in der Ravensberger Straße glatt in drei Sätzen: mit 23:25, 18:25, 14:25 gegen Aligses „Erste“ und 19:25, 24:26, 15:25 gegen den FC Wenden.

WVC II: Lembke, Hluchnik, Lüders, Hirsch, Boubekeur, Matteini, Dede, König, Pitsch, Frank, Lenz, Dettmer, Schiewe.

lüp

