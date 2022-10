Start-Ziel-Sieg: Hornburg besiegt die Elm-Reserve

Zu einer klaren Angelegenheit wurde das Kreisduell in der Staffel 2 der Handball-Regionsoberliga zwischen Gastgeber MTV Eintracht Hornburg und der HG Elm II. Landesliga-Absteiger Hornburg setzte sich in eigener Halle mit 41:22 (17:10) durch – ein regelrechter Start-Ziel-Sieg des MTV.

Zwar glich die HG-Reserve die ersten beiden Treffer von Hornburgs Torjäger Nigel Gille bis zum 2:2 (3. Minute) noch aus, doch danach kontrollierten die Hornburger den Ball, das Tempo und somit das Spiel. Nach 15 Minuten hatten sich die Hausherren bereits auf 11:5 abgesetzt, bis zur Pause wuchs der Vorsprung des MTV Eintracht gar auf sieben Tore an.

Hornburg baut deutliche Pausenführung schnell aus

„Über eine solide Abwehrleistung konnten wir schnelle und leichte Tore erzielen“, sagte MTV Eintracht-Sprecher Lukas Tappe. „Aber auch über den Positionsangriff sind wir zu Torerfolgen gekommen.“ Allerdings sei, so Tappe weiter, bei der Chancenverwertung noch Luft nach oben. Ihre deutliche Pausenführung bauten die Hornburger nach dem Seitentausch stetig aus. Nach sechs Minuten in Durchgang 2 stand es bereits 23:11, in der 52. Minute hatten sich die Hausherren mit 36:17 ihren deutlichen Vorsprung herausgeworfen.

Für die Hornburger geht’s am Samstag (15.15 Uhr) bei der HSG Langelsheim/Astfeld weiter, die bislang erst ein Spiel absolviert hat – beim 41:26 bei der HG Elm II. „In Langelsheim steht uns ein deutlich stärkerer Gegner gegenüber“, berichtet Tappe. „Trotzdem wollen wir auch in diesem Spiel die beiden Punkte mitnehmen.“

SG Sickte/Schandelah steigt nach Paus wieder ein

Die Elm-Reserve, mit 0:6 Punkten vorerst Tabellenletzter, empfängt am Sonntag (15 Uhr) in der Schöninger Schützenbahn-Sporthalle den SV Fortuna Lebenstedt. In der Staffel 1 greift Aufsteiger SG Sickte/Schandelah nach zweiwöchiger Pause wieder ins Geschehen ein. Die SG, mit zwei Siegen in die Saison gestartet, tritt am Sonntag (15 Uhr) bei der noch punktlosen HSG Nord Edemissen/Uetze an.

MTV Eintracht: Reppin – Tappe 3, Hennig 4, von Erffa 1, Heilmann 6, Creydt, Gille 12, Demmler 4, Schulze 2, Seifried 1, Stolze 3.

HG Elm II: Bormann, Kreith – Adolph 7, Achilles 3, Wunderling, Degenhardt 2, Roloff 3, Bencke 1, Wellenreich, Banick 2, Buchheister 1, Brandes 1, Müller 2.

