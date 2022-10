Abwehrspielerinnen bringen Wendessen auf die Siegerstraße

Die Wendesserin Charlotte Klein (am Ball) sorgte mit ihrem Treffer zum 1:0 für den Dosenöffner beim Sieg gegen Barum (in Blau).

Der SV Wendessen bleibt auch in seinem sechsten Oberliga-Spiel ungeschlagen. Gegen den MTV Barum gelang den Fußballerinnen ein letztlich klarer 5:0 (1:0)-Heimsieg. Damit steht der SVW auf Tabellenplatz 2. Doch Wendessens Coach Marcel Döring stellte klar: „Das waren weitere wichtige Punkte, um die Mannschaften im Tabellenkeller auf Abstand zu halten.“ Beim Aufsteiger heißt das Ziel trotz des Höhenflugs weiterhin: Klassenerhalt.

Gegen Barum hat sich das Spiel in der ersten Halbzeit überwiegend im Mittelfeld bewegt. „Wir waren zwar spielbestimmend, aber hatten vor allem in der ersten Hälfte noch zu viele Ballverluste“, erklärte Döring. Umso wichtiger für die Gastgeberinnen, dass Charlotte Klein in der 19. Minute sehenswert aus 20 Metern in den Winkel traf. Damit gewann das Wendesser Spiel an Sicherheit.

Wendessen nutzt konditionelle Vorteile zu vier Toren nach der Pause

„In der Pause haben wir gesagt, dass wir nachlegen müssen“, sagte Döring. Und der Plan ging auf. Die Wendesserinen schraubten das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe. „Wir haben immer mehr Druck ausgeübt und hatten auch konditionell Vorteile“, berichtete Döring. Zunächst strahlte vor allem die Defensivabteilung des SVW Torgefahr aus. Erst traf Jella Ahrens, dann erhöhte Gina Berger mit einem Kopfballtreffer zum 3:0. Damit war 20 Minuten vor Schluss bereits die Entscheidung gefallen, zumal Wendessen die gegnerische Offensive weitestgehend unter Kontrolle hatte.

Lina Heidrich und Lena Blank sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen Endstand. „Es freut mich, dass wir diesmal viele verschiedene Torschützinnen hatten“, sagte Döring.

SVW: Lau – Kraus (73. Denzin), Borchert, F. Heidrich (73. Bleich), van den Heuvel, Möller (12. Blank), Bölsing, Ahrens, Berger (79. Heller), Klein, L. Heidrich (79. Fuchs).

Tore: 1:0 Klein (19.), 2:0 Ahrens (62.), 3:0 Berger (72.), 4:0 L. Heidrich (74.), 5:0 Blank (87.).

