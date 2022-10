Handball-Landesliga HG Elm in der Offensive furios, in der Defensive nachlässig

Es war zwar kein Spaziergang, all zu schwer fiel der HG Elm dieser Heimsieg aber nicht. Mit 42:34 (20:16) setzte sich die Spielgemeinschaft aus Schöppenstedt und Schöningen am fünften Spieltag der Handball-Landesliga Süd gegen die HSG Bad Harzburg/Vienenburg durch.

Simon nicht vollends zufrieden

„Das Positive vorweg: Wir haben 42 Tore erzielt“, sagte HG-Trainer Andreas Simon. „Und das, obwohl wir nicht in bester Formation angetreten sind.“ Mit Jan-Hendrik Vahldiek und Noah Kaufmann fehlten unter anderen zwei zuletzt sehr treffsichere Rückraumschützen. Dass seine Mannschaft jedoch 34 Gegentore gegen einen Gegner, der kein gehobenes Landesliga-Niveau verkörpert, kassiert hatte, wurmte den in Bad Harzburg beruflich und privat ansässigen Simon dagegen. „In der Abwehr haben wir noch viel Arbeit“, blickte Simon voraus. „Wir haben zu viele Phasen in unserem Spiel, in denen wir nicht gut genug decken.“

Schnelle Gegenstöße führen zu Toren

Dafür saß der „zweite Anzug“ im Angriff. Der A-Jugendliche Gerrit Gerloff wirbelte nach Belieben, kam am Ende auf den Tagestopwert von 11 Toren. Alexander Scheller (8) und Tom Deupert (7), der im mittleren Rückraum geschickt die Fäden zog, assistierten Gerloff beim Torewerfen. Auch Linkshänder Martin Schoel (8) hielt sich offensiv nur selten zurück. Diesem Tore-Quartett der HG hatten die Gäste nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Früh waren die Weichen gestellt: Die Hausherren legten eine schnelle 7:2-Führung vor und hielten ihre Gäste aus dem Nordharz mit einer Ausnahme (21:18, 34. Minute) stets deutlich auf Distanz.

„Gut gefallen hat mir, dass wir nach Ballgewinnen zu schnellen Toren nach Gegenstößen gekommen sind“, sagte Simon. Wären da nicht die 34 Gegentreffer gewesen. Der HG-Trainer wirbt um Geduld: „Wir werden erst ab November, wenn alle Spieler zurück sind, ein anderes Gesicht zeigen.“

HG: Meyer, Rokitta – Gerloff 11, Scheller 8, Walburg 1, K. Vahldiek 1, S. Maack 1, Deupert 7, Schoel 8, J. Maack 5.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de