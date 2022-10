Nervenstarke SG Sickte/Schandelah holt den dritten Sieg

In den Handball-Regionsoberligen bleibt die SG Sickte/Schandelah in Staffel 1 das Überraschungsteam. Der Aufsteiger gewann auch sein drittes Saisonspiel, dieses Mal in Edemissen. In der Staffel 2 ziert die Landesliga-Reserve der HG Elm weiter das Tabellenende. Die Niederlage gegen Fortuna Lebenstedt war bereits die vierte im vierten Spiel. Auswärts weiter ohne Punkt bleibt Landesliga-Absteiger MTV Eintracht Hornburg.

Regionsoberliga, Staffel 1

HSG Nord Edemissen/Uetze – SG Sickte/Schandelah 33:34 (15:16). Die drei Auftaktsiege seiner Mannschaft bewertet SG-Trainer Matthias Frühauf als Momentaufnahme. „Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison sind unsere sechs Punkte Punkte gegen den Abstieg.“ Mit dem Auftritt seiner Jungs in Edemissen zeigte sich Frühauf nicht vollends einverstanden. „Vor allem in der Abwehr haben wir uns schwergetan“, monierte er. Die Gastgeber seien über ihren Kreisläufer zu Torerfolgen gekommen, ohne dass sie sich dem Widerstand der SG-Abwehrspieler gegenüber sahen.

Mehr noch: Frühauf stieß auch der Chancenwucher, den seine Spieler vor allem bei freien Würfen betrieben, sauer auf. Drei Siebenmeter ließ die SG ungenutzt, auch fast ein Dutzend Tempogegenstöße der Gäste verpufften. „Wir haben nun drei Wochen Herbstferien-Pause. Die Jungs dürfen sich in dieser Zeit auf verstärktes Wurftraining einstellen“, kündigte Frühauf an.

Immerhin: Die Moral in der SG-Truppe ist intakt, die Nervenkostüme der Spieler sind es offenbar auch. In der engen Schlussphase – Edemissens Reserve glich einen 28:31-Rückstand (53. Minute) zum 31:31 (56.) aus – ließ sich die SG nicht beirren. Fabian-Marius Liborius und Mika Post stellten die Weichen binnen einer Minute per Doppelschlag zum 34:32 (59.) auf Sieg

SG: J. Liborius, Osterland – Mitja Mallol, Peschmann 3, Frühauf 2, Schnakenbeck 1, Mann 10, J. Bosse 10, Post 4, F.-M. Liborius 2, Harries 2, Schilling.

Regionsoberliga, Staffel 2

HSG Langelsheim/Astfeld – MTV Eintracht Hornburg 31:28 (16:14). In dem Vorharz-Duell verkürzten die Hornburger einen zwischenzeitlich klaren Rückstand acht Minuten vor dem Ende durch Lukas Tappes Tor auf 23:25. Den längeren Atem hatte indes Langelsheim. Vier Minuten später war die HSG wieder auf 29:23 weggezogen.

MTV: Reppin, Strohäcker – Gille 5, Tappe 5, Seifried, Hennig 3, Nils Demmler 5, Nick Demmler 3, Linke 4, Creydt, Schulze, Heilmann 4.

HG Elm II – SV Fortuna Leben-stedt 25:33 (12:20). Die HG-Reserve blieb auch im vierten Spiel Punktelieferant und verharrt auf dem letzten Tabellenplatz.

HG II: Meske, Kreith – Adolph 6, Achilles 7, Wunderling 3, Degenhardt 2, Roloff 1, Füllgrabe 1, Bencke 3, Brandes, Brandt 2, Banick, Müller 1, Wellenreich.

