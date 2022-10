Die HG Elm bleibt auswärts ein gerngesehener Gast

Die Landesliga-Handballer der HG Elm bleiben in ihrer derzeitigen personellen Besetzung auswärts nur ein Punktelieferant. Wie schon bei den SF Söhre II (22:43) und beim MTV Geismar (32:39) war auch in der Partie bei der HSG Schoningen/Uslar/Wiensen bestenfalls Schadensbegrenzung angesagt. Unter dem Strich stand jedoch eine 24:35 (12:19)-Niederlage für das Team von Trainer Andreas Simon.

Die „Not-Besetzung“ der HG hielt nur in der Anfangsphase einigermaßen mit, musste den Kontakt zu den Gastgebern aber ab Mitte des ersten Durchgangs abreißen lassen. Zur Pause lag die HSG mit 7, in Minute 36 erstmals mit 10 Toren (23:13) vorne. Bei diesem Abstand blieb es konstant bis in die Schlussminute hinein, ehe die Gastgeber die am Ende gültigen 11 Treffer zwischen sich und der HG legten.

In Bestbesetzung wäre für die HG Elm Zählbares möglich gewesen

„Wir sind im Moment gerngesehene Gäste“, stellte HG-Trainer Andreas Simon fest. Seine in Uslar überwiegend aus Nachwuchsspielern bestehende Mannschaft – Routiniers wie Tom Deupert, Maurice Liebelt, Jan-Hendrik Vahldiek oder Martin Schoel fehlten aus unterschiedlichen Gründen – stand nach guter Startphase mit zunehmender Spielzeit auf verlorenem Posten. „Schoningen liefert keine Extraklasse, aber die Mannschaft ist ausgebufft und hat uns über den Kreis und die Außenpositionen immer wieder ausgespielt. In voller Besetzung hätten wir dort durchaus etwas Zählbares holen können“, sagte Elm-Coach Simon.

Die HG-Probleme lagen aber nicht nur im oft zu ungestümen und nicht gut aufeinander abgestimmten Abwehrverhalten. „Wir haben im Angriff unsere Überzahlsituationen nicht clever genug ausgespielt“, monierte Simon, der zudem beklagte, dass „von mir angesagte Dinge auf dem Feld nicht konsequent umgesetzt werden“. Darüber, so der HG-Trainer, müsse intern noch einmal gesprochen werden.

HG: Rokitta, Höcherl – Gerloff 7, Kaufmann 1, Walburg, Scheller 6, K. Vahldiek 3, J. Maack 2, Al­brecht 3, S. Maack 2.

