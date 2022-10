Arminia Adersheim baut seine Erfolgsbilanz aus

Vier Siege, zwei Unentschieden – Fußball-Bezirksligist Arminia Adersheim setzt die seit eineinhalb Monaten dauernde Phase ohne Niederlage auch beim TSV Lochtum fort, wo ein schwer erarbeiteter 2:1-Erfolg gelang. Die SG Roklum-Winnigstedt erkämpfte sich daheim gegen das Topteam von Fortuna Lebenstedt ein torloses Remis.

TSV Lochtum – FC Arminia Adersheim 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Marktl (12.), 1:1 Togba (35.), 1:2 Niewiadowski (47.).

Die Adersheimer blieben auch im sechsten Spiel in Folge unbesiegt und festigten ihren Platz im Tabellenmittelfeld. Bei Aufsteiger Lochtum gelang den Arminen ein Auftakt nach Maß. Rene Marktl brachte die Gäste bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Adersheim kontrollierte danach zwar das Geschehen, fing sich aber dennoch den Ausgleich. Martin Togba (35.) traf zum 1:1.

Fast wäre eine der beiden Mannschaften noch mit einer Führung in die Kabine gegangen. Zunächst scheiterte Adersheims Domenik Koch (44.) mit einem satten Schuss, ehe in der ersten Minute der Nachspielzeit ein Lochtumer Angreifer nur den Pfosten traf. Vorausgegangen war ein Missverständnis 20 Meter vor dem Tor zwischen FCA-Keeper Alexander Burns und Abwehrmann Fabian Krüger.

In Halbzeit 2 dauerte es nicht ganz so lang bis zum ersten Adersheimer Treffer: Bereits in Minute 47 netzte Manuel Niewiadowski zum 2:1 ein. Vorausgegangen war eine sehenswerte Kombination über Marktl und Ruven Dremmler, die Niewiadowski mit seinem Treffer veredelte. Dabei blieb es – trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten.

SG Roklum-Winnigstedt – SV Fortuna Lebenstedt 0:0. Tore: Fehlanzeige.

Bei der SG überwog nach dem 0:0 die Freude. „Den Punkt nehmen wir gerne mit“, sagte Roklums Spielertrainer Pascal Krafft. Er sei ein hart erarbeiteter gewesen, berichtete Krafft weiter. Vor allem in Durchgang 2 seien die Gäste mehrfach gefährlich vor das Roklumer Gehäuse gekommen, das allerdings von aufmerksamen Leon Adamski gut gehütet wurde. Einmal wäre der junge SG-Schlussmann chancenlos gewesen, doch der Ball klatschte gegen den Querbalken.

Die Roklumer hatten ihrerseits auch einige Torraumszenen zu bieten. „In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Chancen“, berichtete Krafft weiter. Der Lucky Punch blieb für seine Mannschaft aber aus. „Hätten wir getroffen, wäre es aufgrund der zweiten Halbzeit ein glücklicher Sieg gewesen.“

