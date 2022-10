Traumtore ebnen Germanias U23 den Erfolgsweg

In der Staffel 3 der 1. Fußball-Nordharzklasse ließ die U23 des BV Germania Wolfenbüttel auswärts nichts anbrennen und gewann in Halchter mit 4:1. Der Lindener SV verteidigte Platz 2 mit einem 3:2-Sieg über den SV Borussia Salzgitter II. Die Dettumer traten in Sickte nicht an.

SG Lucklum/Veltheim – SV Wendessen II 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Mohns (2.), 1:1 Matschewski (34.), 1:2 Mohns (45.), 2:2 Lorenz (54.).

Ein frühes Tor schockte die Platzherren nicht – im Gegenteil. Sie übernahmen das Kommando. Nach dem 1:1 kurz vor der Pause galt es jedoch, einen weiteren Rückstand zu verdauen. Aber auch das war kein Problem. „Wir haben in der zweiten Halbzeit Wendessens Tor unter Dauerdruck gesetzt, hatten mindestens 15 Chancen, trafen aber nur einmal“, ärgerte sich SG-Trainer Jörg Müller über die mangelnde Effizienz. Er sprach von zwei verlorenen Punkten, seine Mannschaft sei aber auf einem guten Weg.

Lindener SV – SV Borussia Salzgitter II 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Iengo (18.), 2:0 Wendt (49.), 2:1 Cocic (53.), 2:2 Mujezinovic (59.), 3:2 Beddig (65.).

Es war ein knapper und glanzloser Sieg des LSV. „Wir haben schon bessere Spiele abgeliefert, in diesem waren wir besonders schlecht“, fasste Lindens Trainer Reuf Vuckic zusammen. „Was zählt, sind die drei Punkte“, sagte der Coach, denn immerhin verteidigten die Lindener ihren zweiten Platz.

SV Halchter – BVG Wolfenbüttel U23 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Benic (4.), 1:1 Seidel (30.), 1:2 Janik (42.), 1:3 Benic (75.), 1:4 Winter (90.+2).

Die Platzherren erwischten nicht ihren besten Tag. „Bei uns war das Niveau nicht besonders hoch, bei den Germanen aber auch nicht. Die haben aber zwei absolute Traumtore erzielt“, sagte Tobias Lehmann aus dem Trainerteam des HSV. Seiner Mannschaft habe der Zugriff und der Wille gefehlt, etwas mehr zu tun. „Daher hat Germania den Platz verdient als Sieger verlassen.“

SG Sickte/Hötzum – MTV Dettum 5:0. Die Gäste traten nicht an.

