Wieder ganz der Alte: Elias Güldenhaupt (am Ball) bringt für die Herzöge Energie aufs Feld und den Ball in den gegnerischen Korb.

Wolfenbüttel. Nach dem guten Saisonstart streben die Wolfenbütteler den direkten Wiederaufstieg an. Am Samstag soll gegen den TuS Neukölln der fünfte Sieg her.