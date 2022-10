Herzöge setzen Siegesserie auch gegen Neukölln fort

Dass sie den zweitligaerfahrenen Julius Dücker (in Blau, hier verteidigt von Youngster Leif Jacobsen) an die Kette legen konnten, war einer der Schlüssel zum Erfolg für die Wolfenbütteler.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg – die MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel schwimmen in der 2. Basketball-Regionalliga Nord-Ost weiter auf der Erfolgswelle. In der gut besuchten Halle am Landeshuter Platz setzten sie sich mit 97:71 (28:20, 22:18, 19:13, 28:20) gegen den TuS Neukölln durch und festigten ihre Tabellenführung.

Trotz des deutlichen Sieges hielt Herzöge-Coach Maxim Hoffmann mit Blick auf den Aufsteiger aus der Oberliga Berlin fest: „Neukölln ist keine Laufkundschaft, sondern ein richtig cleveres Team mit gleich mehreren großgewachsenen Spielern.“ Angeführt wurde die lange Garde des TuS von Julius Dücker, der über viele Jahre Zweitliga-Erfahrung verfügt. Zu Pro B-Zeiten der Herzöge war er unter anderem mit den Hertener Löwen und den Schwelmer Baskets häufig zu Gast in der Lindenhalle.

Herzöge haben nur zu Beginn Probleme

Früh im Spiel zeigte sich, dass Dücker die Offensive Neuköllns trug – als Scorer, aber auch als Ballverteiler aus dem Post. Anfangs hatten die Wolfenbütteler, die noch einmal ohne ihren US-amerikanischen Neuzugang Leon Williams auskommen mussten, noch einige Probleme, ihre Längennachteile zu kompensieren (9:15, 6. Minute). Bald aber „ging unser Gameplan komplett auf“, freute sich Maxim Hoffmann. Till Jeske und Youngster Leif Jacobsen schafften es immer besser, Dücker vom Korb und oft sogar den Ball von Dücker fernzuhalten – auch, weil die Hilfe durch ihre Mitspieler ebenfalls gut funktionierte.

So hielten die Wolfenbütteler Neuköllns Center bei nur 9 Punkten und zwangen die Gäste zu Würfen aus der Dreier- und Mitteldistanz. Dabei strahlten aber nur wenige Spieler der Gäste Gefahr aus. Einer davon war Aufbauspieler Abdul Mohamed (15 Punkte), den die Herzöge nach gutem Beginn aber auch an die Kette legen konnten. „Wir haben es geschafft, ihre besten Spieler regelrecht zu entnerven“, lobte der MTV/BG-Coach.

Ein 17:0-Lauf Wolfenbüttels sorgt für die Vorentscheidung

Sein Team zeigte sich offensiv dagegen deutlich variabler. Zu Beginn des Spiels übernahm Elias Güldenhaupt viel Verantwortung, Kai Globig verteilte seine 23 Zähler über die gesamte Partie und David Röll punktete insbesondere im zweiten und eingangs des vierten Viertels. In dieser Phase zogen die Herzöge mit einem 17:0-Lauf zum 83:51 auch vorentscheidend davon.

Dabei straften die Wolfenbütteler die Gäste regelrecht für deren Umstellung auf eine Zonenverteidigung ab, indem sie ihnen in kurzer Folge vier Dreier einschenkten. „Das war einer der wesentlichen Unterschiede: Bei Neukölln haben schon in der ersten Halbzeit einige kräftemäßig abgebaut. Wir konnten aber mit einer Elfer-Rotation agieren und so Tempo und Intensität hochhalten“, bilanzierte Hoffmann zufrieden.

MTV/BG: Globig 23 Punkte/3 Dreier, Güldenhaupt 21/2, Jacobsen, Jeske 1, Meier, Nielandt 5/1, N. Pfannenschmidt, O. Pfannenschmidt 2, Röll 22/2, Römer 9, Uster 12/2, Zine el Abidine 2.

