„Ärgerlich“ – Wendessen kassiert späten Ausgleich

Lena-Lamona Blank (rechts) und der SV Wendessen kassierten in Rodenberg in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter den Gegentreffer zum 1:1-Endstand.

Zufriedenheit hört sich wahrlich anders an. „Dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an.“ Der Satz stammt von Marcel Döring, Trainer der Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen. Der Grund für Dörings Äußerung: In der Partie bei der SG Rodenberg kassierten die Wendesserinnen in der fünften Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:1 (0:0)-Endstand – und zwar durch einen Strafstoß. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit waren die Gäste nach einem Konter durch einen sehenswerten 25-Meter-Schlenzer von Lina Heidrich zum umjubelten 1:0-Führungstreffer gekommen.

Marcel Döring hadert mit zu langer Nachspielzeit

Zweierlei Dinge brachten Döring nach der Partie auf die Palme. „Einfach ärgerlich. Der Elfmeter war absolut unberechtigt“, wetterte der SVW-Coach. Mehr noch: Nur zwei Minuten Nachspielzeit seien von der Schiedsrichterin angezeigt gewesen. „Und dann lässt sie einfach weiterspielen und pfeift in der fünften Nachspielminute diesen Elfmeter“, schimpfte Döring. Eine Entscheidung indes, die laut SVW-Trainer zur Gesamtleistung der Regelhüterin passte. „Wir waren mit dem, was sie gepfiffen hat, über 90 Minuten nicht einverstanden.“

Mehrfach zeichnete sich Wendessens Torfrau Jessica Wolfram aus

In Rodenberg schickte Döring – der Personalnot gehorchend – eine defensivere Grundformation auf den Rasen. „Wir wollten hinten sicher stehen und nach vorne Nadelstiche setzen.“ Das gelang indes seltener als gewünscht. Erst in Durchgang 2 ergaben sich für die Döring-Elf zwei klare Einschussmöglichkeiten. Doch sowohl Mara-May van den Heuvel als auch die nachsetzende, spätere Torschützin Lina Heidrich vergaben (65.). Es wäre eine zu diesem Zeitpunkt durchaus schmeichelhafte Führung für die Wendesserinnen gewesen, denn, so Döring, auch die Gastgeberinnen hatten „den einen oder anderen Abschluss“. Mehrfach zeichnete sich dabei Wendessens Torfrau Jessica Wolfram aus. Döring zeigte sich am Ende doch versöhnlich: „Einen Punkt auswärts bei einem starken Gegner nehmen wir gerne mit.“

SV Wendessen: Wolfram – Fuchs, Kraus, Borchert, van den Heuvel (85. Bandura), Bleich (60. Heller), Blank, Klein (64. Farhat), Berger, Ahrens, Heidrich (90.+1 Denzin).

Tore: 0:1 Heidrich (87.), 1:1 Priesett (90.+5, FE).

